Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 928 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740700
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х27х6
Вес, кг.
1.72
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr
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Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M GAMING X WIFI6E/WF6E, Socket AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 5.0 x16, 1xPCI-E 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, Micr