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Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 372 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740694
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Размеры в упаковке, см
26х23х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м

Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B840M GAMING PLUS WIFI6E, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-C 5Gbps, 1xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 3x3.5 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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