Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740654
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
HDMI; DisplayPort; Ethernet RJ-45; USB-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
Материнская плата Biostar A620MS-E с форм-фактором mATX оснащена чипсетом AMD A620A и поддерживает процессоры AMD поколений 7, 8 и 9 на сокете Socket AM5. Плата работает с оперативной памятью DDR5 с частотой до 5600 МГц и выше, расширяя возможности сборки современного ПК.
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Бренд
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
HDMI; DisplayPort; Ethernet RJ-45; USB-A
Страна производитель
Китай
Материнская плата Biostar A620MS-E с форм-фактором mATX оснащена чипсетом AMD A620A и поддерживает процессоры AMD поколений 7, 8 и 9 на сокете Socket AM5. Плата работает с оперативной памятью DDR5 с частотой до 5600 МГц и выше, расширяя возможности сборки современного ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX