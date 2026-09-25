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Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX

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Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 1
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 2
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 3
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 4
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620A
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 1
  • Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 2
  • Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 3
  • Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 4
  • Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740654
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Характеристики

Бренд
Biostar
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
HDMI; DisplayPort; Ethernet RJ-45; USB-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX

Материнская плата Biostar A620MS-E с форм-фактором mATX оснащена чипсетом AMD A620A и поддерживает процессоры AMD поколений 7, 8 и 9 на сокете Socket AM5. Плата работает с оперативной памятью DDR5 с частотой до 5600 МГц и выше, расширяя возможности сборки современного ПК.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX




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Характеристики
Бренд
Biostar
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24
Высота, см
5
Чипсет
AMD A620A
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
HDMI; DisplayPort; Ethernet RJ-45; USB-A
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Biostar A620MS-E с форм-фактором mATX оснащена чипсетом AMD A620A и поддерживает процессоры AMD поколений 7, 8 и 9 на сокете Socket AM5. Плата работает с оперативной памятью DDR5 с частотой до 5600 МГц и выше, расширяя возможности сборки современного ПК.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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