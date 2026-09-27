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Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 419 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740632
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
35х29х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS

Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI (v2.1), 2xDP (v1.4), 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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