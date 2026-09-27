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Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740594
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
37х31х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 6xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 2xUSB-C (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 2x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bl - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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