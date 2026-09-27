Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 084 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740541
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х37х29
Вес, кг.
1.17
Описание товара Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX
Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX
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Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRIME B550M-A WIFI II, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCI-E 4.0 x16, 2xPCI-E x1, 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, Micro-ATX