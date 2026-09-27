Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740534
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7
Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7
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Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS B850M MAX GAMING WIFI, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 1xPCIe 3.0 x1, 1xDP, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 10Gbps, 2xUSB-A 10Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 5xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7