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Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX

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Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 1
Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 2
Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 3
Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 4
Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 1
  • Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 2
  • Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 3
  • Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 4
  • Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 659 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740511
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Характеристики

Бренд
ASRock
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.1
Высота, см
23
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, PS/2, LAN (RJ45), VGA (D-Sub), 3xAudio jack(s), COM, 12xUSB (6xUSB Type-A на задней панели)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
870

Описание товара Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX

Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для поклонников процессоров AMD. Модель, оснащенная сокетом AM4, подходит для сборки компактного универсального компьютера. Плата поддерживает частоту оперативной памяти до 4733 МГц. Скоростной твердотельный накопитель можно подключить к разъему M.2. Форм-фактор платы – Micro-ATX. Плата ASRock A520M-HVS имеет только 2 слота расширения (PCI-E x16 и PCI-E x1). «Старший» слот подходит для установки производительной видеокарты. В случае использования интегрированного видеоадаптера монитор можно подключить к одному из следующих портов – HDMI и VGA (D-Sub). Некоторым пользователям будет полезен комбинированный порт PS/2. Скорость сетевого адаптера, равная 1 Гбит/с, позволит эффективно взаимодействовать с локальной сетью или с интернет-каналом. В комплектацию платы входят 2 шлейфа SATA, диск с драйверами и документация. Высота и ширина платы равны 230 и 201 мм соответственно.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX




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Характеристики
Бренд
ASRock
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.1
Высота, см
23
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, PS/2, LAN (RJ45), VGA (D-Sub), 3xAudio jack(s), COM, 12xUSB (6xUSB Type-A на задней панели)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для поклонников процессоров AMD. Модель, оснащенная сокетом AM4, подходит для сборки компактного универсального компьютера. Плата поддерживает частоту оперативной памяти до 4733 МГц. Скоростной твердотельный накопитель можно подключить к разъему M.2. Форм-фактор платы – Micro-ATX. Плата ASRock A520M-HVS имеет только 2 слота расширения (PCI-E x16 и PCI-E x1). «Старший» слот подходит для установки производительной видеокарты. В случае использования интегрированного видеоадаптера монитор можно подключить к одному из следующих портов – HDMI и VGA (D-Sub). Некоторым пользователям будет полезен комбинированный порт PS/2. Скорость сетевого адаптера, равная 1 Гбит/с, позволит эффективно взаимодействовать с локальной сетью или с интернет-каналом. В комплектацию платы входят 2 шлейфа SATA, диск с драйверами и документация. Высота и ширина платы равны 230 и 201 мм соответственно.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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Доставка
Отзывы


Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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