Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для поклонников процессоров AMD. Модель, оснащенная сокетом AM4, подходит для сборки компактного универсального компьютера. Плата поддерживает частоту оперативной памяти до 4733 МГц. Скоростной твердотельный накопитель можно подключить к разъему M.2. Форм-фактор платы – Micro-ATX. Плата ASRock A520M-HVS имеет только 2 слота расширения (PCI-E x16 и PCI-E x1). «Старший» слот подходит для установки производительной видеокарты. В случае использования интегрированного видеоадаптера монитор можно подключить к одному из следующих портов – HDMI и VGA (D-Sub). Некоторым пользователям будет полезен комбинированный порт PS/2. Скорость сетевого адаптера, равная 1 Гбит/с, позволит эффективно взаимодействовать с локальной сетью или с интернет-каналом. В комплектацию платы входят 2 шлейфа SATA, диск с драйверами и документация. Высота и ширина платы равны 230 и 201 мм соответственно.
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Отзывы о товаре Материнская плата ASRock A520M-HVS, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xVGA, 1x 1Gb LAN, 3x3.5 мм, 7.1, mATX