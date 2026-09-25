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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX купить с доставкой в Москве
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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX

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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 1
Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 2
Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 3
Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 4
Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 1
  • Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 2
  • Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 3
  • Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 4
  • Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740504
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Характеристики

Бренд
AFOX
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18
Высота, см
22.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1 x HDMI Port, 1 x DP Port, 1 x D-Sub (VGA) Port, 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x PS/2 Keyboard Port, 4 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port, 3 x HD Audio Jack (Line in / Front Speaker / Microphone)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х6
Вес, г.
830

Описание товара Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX

Материнская плата AFOX в компактном форм-факторе mATX — практичная основа для сборки на базе процессоров с разъёмом AM4 и чипсета AMD B550. Поддержка памяти DDR4 объёмом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц обеспечивает хороший запас для повседневных задач, работы и требовательных приложений. Два слота памяти позволяют гибко подобрать конфигурацию, а четыре разъёма SATA — подключить необходимые накопители. AFOX mATX сочетает компактные размеры с функциональностью, удобной для универсальной компьютерной сборки.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX




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Характеристики
Бренд
AFOX
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18
Высота, см
22.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
1 x HDMI Port, 1 x DP Port, 1 x D-Sub (VGA) Port, 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x PS/2 Keyboard Port, 4 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port, 3 x HD Audio Jack (Line in / Front Speaker / Microphone)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата AFOX в компактном форм-факторе mATX — практичная основа для сборки на базе процессоров с разъёмом AM4 и чипсета AMD B550. Поддержка памяти DDR4 объёмом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц обеспечивает хороший запас для повседневных задач, работы и требовательных приложений. Два слота памяти позволяют гибко подобрать конфигурацию, а четыре разъёма SATA — подключить необходимые накопители. AFOX mATX сочетает компактные размеры с функциональностью, удобной для универсальной компьютерной сборки.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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