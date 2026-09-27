материнская плата Advantech PCI-7032G2-00A2E, SoC, SoC, 2xDDR3, 2xSATA, 2xM.2, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2xUSB-A 10Gbps, SBC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740503
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х18х6
Вес, кг.
1.8
Описание товара материнская плата Advantech PCI-7032G2-00A2E, SoC, SoC, 2xDDR3, 2xSATA, 2xM.2, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2xUSB-A 10Gbps, SBC
материнская плата Advantech PCI-7032G2-00A2E, SoC, SoC, 2xDDR3, 2xSATA, 2xM.2, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2xUSB-A 10Gbps, SBC
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материнская плата Advantech PCI-7032G2-00A2E, SoC, SoC, 2xDDR3, 2xSATA, 2xM.2, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2xUSB-A 10Gbps, SBC
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
материнская плата Advantech PCI-7032G2-00A2E, SoC, SoC, 2xDDR3, 2xSATA, 2xM.2, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2xUSB-A 10Gbps, SBC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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