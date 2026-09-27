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Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл купить с доставкой в Москве
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Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл

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Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740495
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Характеристики

Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для модернизации ноутбуков, мини-ПК и других компактных систем, где требуется надежное повышение производительности. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет ускорить повседневную работу: справиться с десятками вкладок в браузере, работать в офисных пакетах и легких редакторах, а также для нетребовательных игр. Объема в 16 ГБ достаточно, чтобы выйти за рамки базовых задач и обеспечить комфортную многозадачность без постоянных подтормаживаний системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, разработанный специально для компактных устройств. Это означает, что планка подойдет только для ноутбуков или систем с соответствующими слотами и физически несовместима со стандартными разъемами для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 16 ГБ, что является оптимальным вариантом для большинства современных ноутбуков. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой при переключении между приложениями и работе с большими файлами. В реальных сценариях это выражается в быстрой загрузке программ, плавной прокрутке тяжелых веб-страниц и сокращении времени обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL22, отражают её латентность. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью работы. Низкое рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и способствует энергоэффективности, что особенно важно для автономной работы ноутбуков. Данная модель является потребительской памятью и обычно не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, работая на частотах, заявленных производителем ноутбука.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми ноутбуками и платформами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой критически важно проверить, какое поколение памяти и максимальный поддерживаемый объем указаны в спецификациях вашей модели ноутбука. Также стоит учесть, что итоговая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и настройками BIOS, и она может быть ниже максимальной 3200 МГц, если платформа не поддерживает такие скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном формате без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение при штатных частотах не требует активного охлаждения. Компактные размеры гарантируют, что планка поместится в любой ноутбук, поддерживающий данный форм-фактор, и не будет конфликтовать с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот ноутбука. Если в вашей системе уже есть модуль памяти, для совместной работы лучше подбирать модель с максимально близкими характеристиками по частоте, объему и таймингам, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для настольных компьютеров. Также важно понимать, что финальная рабочая частота зависит от вашего ноутбука. Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством к устройством или используйте диагностические утилиты, чтобы узнать тип поддерживаемой памяти и наличие свободного слота. Этот модуль станет отличным выбором для владельцев ноутбуков, которым нужен надежный апгрейд для комфортной работы и развлечений без экстремальных нагрузок.

Отзывы о товаре Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл




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Характеристики
Бренд
ТМИ
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для модернизации ноутбуков, мини-ПК и других компактных систем, где требуется надежное повышение производительности. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет ускорить повседневную работу: справиться с десятками вкладок в браузере, работать в офисных пакетах и легких редакторах, а также для нетребовательных игр. Объема в 16 ГБ достаточно, чтобы выйти за рамки базовых задач и обеспечить комфортную многозадачность без постоянных подтормаживаний системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, разработанный специально для компактных устройств. Это означает, что планка подойдет только для ноутбуков или систем с соответствующими слотами и физически несовместима со стандартными разъемами для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 16 ГБ, что является оптимальным вариантом для большинства современных ноутбуков. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой при переключении между приложениями и работе с большими файлами. В реальных сценариях это выражается в быстрой загрузке программ, плавной прокрутке тяжелых веб-страниц и сокращении времени обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL22, отражают её латентность. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью работы. Низкое рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и способствует энергоэффективности, что особенно важно для автономной работы ноутбуков. Данная модель является потребительской памятью и обычно не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, работая на частотах, заявленных производителем ноутбука.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми ноутбуками и платформами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой критически важно проверить, какое поколение памяти и максимальный поддерживаемый объем указаны в спецификациях вашей модели ноутбука. Также стоит учесть, что итоговая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и настройками BIOS, и она может быть ниже максимальной 3200 МГц, если платформа не поддерживает такие скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном формате без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение при штатных частотах не требует активного охлаждения. Компактные размеры гарантируют, что планка поместится в любой ноутбук, поддерживающий данный форм-фактор, и не будет конфликтовать с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот ноутбука. Если в вашей системе уже есть модуль памяти, для совместной работы лучше подбирать модель с максимально близкими характеристиками по частоте, объему и таймингам, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для настольных компьютеров. Также важно понимать, что финальная рабочая частота зависит от вашего ноутбука. Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством к устройством или используйте диагностические утилиты, чтобы узнать тип поддерживаемой памяти и наличие свободного слота. Этот модуль станет отличным выбором для владельцев ноутбуков, которым нужен надежный апгрейд для комфортной работы и развлечений без экстремальных нагрузок.

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Отзывы


Оперативная память ТМИ SO-DIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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