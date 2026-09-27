Описание товара Оперативная память XPG Lancer RGB, DDR5, 64GB (2x32GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот сбалансированный комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдет для мощных игровых систем и рабочих станций, где важна как высокая производительность в современных играх, так и возможность комфортной работы с ресурсоемкими приложениями. Общий объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности в профессиональном монтаже видео, 3D-рендеринге, работе с виртуальными машинами и многозадачности с десятками вкладок браузера, параллельно обеспечивая высокий FPS в требовательных проектах благодаря высокой эффективной частоте.

Пользователи, которые собирают новый ПК на современных платформах Intel или AMD и не хотят идти на компромисс между объемом и скоростью, найдут в этом комплекте отличное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, предлагающее существенное увеличение пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров.

Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 имеют разные ключи и физически несовместимы, поэтому установка возможна только в материнские платы, оснащенные разъемами именно под DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти — этого более чем достаточно для любых актуальных задач и игр на годы вперед. Номинальная частота 6000 МГц является оптимальным значением для современных процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и сокращая время обработки данных в рабочих приложениях.

Такая частота заметно повышает отзывчивость системы и минимальный FPS в играх по сравнению с базовыми скоростями DDR5, особенно в связке с мощной видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Низкая латентность CL30 при частоте 6000 МГц указывает на отличный баланс между высокой скоростью передачи данных и быстрым откликом. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают профили автоматического разгона — Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Это позволяет активировать режим 6000 МГц с оптимальными таймингами простым выбором профиля в BIOS/UEFI материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки и обеспечивая гарантированную стабильность.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами: для Intel это чипсеты 600/700 серий с процессорами Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а для AMD — платформы AM5 с процессорами Ryzen 7000 и новее. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и официально поддерживает частоту 6000 МГц в спецификациях QVL, особенно при планировании использования всех четырёх слотов.

Для активации профиля XMP/EXPO может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло даже при продолжительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Эстетическую составляющую дополняет адресуемая RGB-подсветка, синхронизируемая с системами освещения основных производителей материнских плат через софт ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и другие.

Высота планок с радиаторами стандартная, однако стоит проверить их совместимость с очень крупными башенными процессорными кулерами, особенно при установке в слоты, ближайшие к процессорному разъему.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.

В будущем вы можете докупить аналогичный комплект для увеличения общего объема до 128 ГБ, но для гарантии максимальной стабильности рекомендуется использовать модули из одного набора, так как даже одинаковые по маркировке планки из разных партий могут иметь незначительные отличия.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это совместимость только с материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5; установить эти модули в плату с разъемами DDR4 невозможно. Высокая частота 6000 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP или EXPO в BIOS и при использовании с совместимыми процессорами и платами, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц.

Этот комплект оптимален для пользователей, которые собирают производительную систему с заделом на будущее и ценят баланс объема, скорости и внешнего вида. Если ваши задачи ограничены офисной работой и нетребовательными играми, возможно, имеет смысл рассмотреть более простые комплекты меньшего объема.