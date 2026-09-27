Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подойдет пользователям, которые хотят собрать мощный игровой ПК или рабочую станцию для профессиональных задач без компромиссов. Общий объем в 64 ГБ и высокая частота решат проблемы с многозадачностью, когда одновременно открыты десятки вкладок браузера, идет трансляция и требовательная игра, или же при работе с большими проектами в программах для видеомонтажа и 3D-рендеринга. Для стандартного офисного ПК этот объем будет избыточным, но для современных игр и ресурсоемких приложений он обеспечит комфортный запас на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новейшее поколение с существенно возросшей пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Используемый форм-фактор DIMM четко указывает на то, что модули предназначены для настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому ее установка возможна только в современные материнские платы с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота работы составляет 6400 МГц, что обеспечивает очень высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях такая комбинация большого объема и высокой частоты заметно повысит минимальный FPS и общую плавность в современных играх, особенно при высоких разрешениях, а также значительно ускорит обработку и экспорт видеофайлов, уменьшив время ожидания при рендере сложных сцен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL32, что является отличным показателем для частоты 6400 МГц, так как обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для стабильной работы на таких частотах модули используют повышенное, по сравнению со стандартным, напряжение, которое задается автоматически при активации профиля XMP 3.0. Этот предустановленный профиль в платформах Intel позволяет легко выйти на заявленные характеристики прямо из BIOS материнской платы, избавляя от сложной ручной настройки для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR5 совместимы с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений, а также с AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для достижения частоты 6400 МГц важно, чтобы такую поддержку обеспечивали не только процессор, но и материнская плата с конкретным чипсетом. Рекомендуется свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и, при необходимости, обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильности и совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой, и способствует долговременной стабильности. Верхняя часть планок украшена адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами освещения материнских плат ведущих брендов через фирменное ПО, что позволит создать гармоничный дизайн игровой сборки. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при выборе крупногабаритного процессорного кулера, чтобы избежать физического конфликта в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных планок, что является оптимальным вариантом для активации высокопроизводительного двухканального режима работы. В этом режиме данные распределяются между двумя модулями, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, напрямую влияя на быстродействие системы. Для правильной установки необходимо разместить планки в слотах, рекомендованных руководством к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, а для дальнейшего расширения объема стоит добавлять аналогичный комплект, а не одиночные модули.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с платформой: память DDR5 не работает в материнских платах под DDR4. Убедитесь, что ваша система основана на соответствующих процессоре и плате. Хотя профиль XMP 3.0 упрощает разгон, достижение полной частоты 6400 МГц не гарантировано на всех материнских платах, особенно в бюджетном сегменте или при использовании всех четырех слотов памяти. Этот комплект станет отличным выбором для энтузиастов, желающих максимизировать производительность новой сборки, но пользователям старых систем или тем, чьи задачи ограничены веб-серфингом и офисными программами, такая память будет неоправданно дорогим решением.