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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый купить с доставкой в Москве
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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый

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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 1
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 2
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 3
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 4
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 1
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 2
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 3
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 4
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 781 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740488
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей оперативной памяти объёмом 64 ГБ идеально подойдёт для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где важен не только большой объём, но и высокая скорость передачи данных. Он справится с одновременной работой в ресурсоёмких приложениях для монтажа видео, 3D-рендеринга, программирования в виртуальных средах, а также обеспечит комфорт в играх с высокими настройками графики и стримингом. Для офисной или базовой домашней системы такой объём и частота будут избыточны, а вот для профессионалов и энтузиастов, стремящихся раскрыть потенциал современных платформ, это сбалансированное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти стандарта DDR5, что означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Они выполнены в форм-факторе DIMM, предназначенном исключительно для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически не совместимы со старыми типами памяти, поэтому такая оперативка подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает внушительный суммарный объём в 64 ГБ за счёт двух планок по 32 ГБ каждая, что даёт значительный запас для работы с огромными массивами данных и многозадачности. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, времени отклика в профессиональных пакетах и общей отзывчивости системы под нагрузкой. В паре с двухканальным режимом такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал современных процессоров Intel и AMD.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL32, что указывает на низкую задержку доступа к данным, особенно заметную в связке с высокой частотой 6400 МГц. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль автоматического разгона XMP 3.0, который необходимо активировать в BIOS материнской платы. Это позволяет получить гарантированную производительность без сложных ручных настроек, при этом рабочее напряжение регулируется профилем автоматически, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (LGA 1700) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленную частоту 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого уровня с качественной схемой питания памяти и актуальной версией микропрограммы BIOS. Рекомендуется заранее сверить поддерживаемые модулями скорости со списком QVL (Qualified Vendor List) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение и синхронизировать его с другими компонентами системы через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и другие), что делает комплект привлекательным для сборок с прозрачным корпусом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, оптимизированных для совместной работы в двухканальном режиме. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Докупать отдельные модули для расширения объёма не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули несовместимы с платформами, рассчитанными на DDR4 или DDR3. Высокие радиаторы, хоть и эффективные, могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора в компактных корпусах, поэтому стоит проверить свободное пространство. Данный комплект станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать систему с большим запасом оперативной памяти и высокой скоростью для работы и игр, не углубляясь в экстремальный разгон. Если же приоритетом является максимальная частота для оверклокинга, стоит рассмотреть специализированные модели, а для более бюджетных сборок можно обратить внимание на менее объёмные или более низкочастотные комплекты.

Отзывы о товаре Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей оперативной памяти объёмом 64 ГБ идеально подойдёт для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где важен не только большой объём, но и высокая скорость передачи данных. Он справится с одновременной работой в ресурсоёмких приложениях для монтажа видео, 3D-рендеринга, программирования в виртуальных средах, а также обеспечит комфорт в играх с высокими настройками графики и стримингом. Для офисной или базовой домашней системы такой объём и частота будут избыточны, а вот для профессионалов и энтузиастов, стремящихся раскрыть потенциал современных платформ, это сбалансированное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули памяти стандарта DDR5, что означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Они выполнены в форм-факторе DIMM, предназначенном исключительно для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически не совместимы со старыми типами памяти, поэтому такая оперативка подходит только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает внушительный суммарный объём в 64 ГБ за счёт двух планок по 32 ГБ каждая, что даёт значительный запас для работы с огромными массивами данных и многозадачности. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, времени отклика в профессиональных пакетах и общей отзывчивости системы под нагрузкой. В паре с двухканальным режимом такая частота позволяет полностью раскрыть потенциал современных процессоров Intel и AMD.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL32, что указывает на низкую задержку доступа к данным, особенно заметную в связке с высокой частотой 6400 МГц. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль автоматического разгона XMP 3.0, который необходимо активировать в BIOS материнской платы. Это позволяет получить гарантированную производительность без сложных ручных настроек, при этом рабочее напряжение регулируется профилем автоматически, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (LGA 1700) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Однако для выхода на заявленную частоту 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого уровня с качественной схемой питания памяти и актуальной версией микропрограммы BIOS. Рекомендуется заранее сверить поддерживаемые модулями скорости со списком QVL (Qualified Vendor List) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение и синхронизировать его с другими компонентами системы через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и другие), что делает комплект привлекательным для сборок с прозрачным корпусом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, оптимизированных для совместной работы в двухканальном режиме. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Докупать отдельные модули для расширения объёма не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули несовместимы с платформами, рассчитанными на DDR4 или DDR3. Высокие радиаторы, хоть и эффективные, могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора в компактных корпусах, поэтому стоит проверить свободное пространство. Данный комплект станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать систему с большим запасом оперативной памяти и высокой скоростью для работы и игр, не углубляясь в экстремальный разгон. Если же приоритетом является максимальная частота для оверклокинга, стоит рассмотреть специализированные модели, а для более бюджетных сборок можно обратить внимание на менее объёмные или более низкочастотные комплекты.

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Отзывы


Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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