Top.Mail.Ru
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 1
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 2
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 3
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 4
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 5
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 1
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 2
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 3
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 4
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 5
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 482 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740485
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Высокая частота в 6400 МГц и сбалансированные тайминги CL32 обеспечат плавность в требовательных играх, особенно в связке с производительными видеокартами, а также ускорят рендеринг и работу с большими проектами в профессиональных приложениях. Для повседневной многозадачности и офисных задач объем в 32 ГБ является избыточным, здесь же он выступает надежным фундаментом для ресурсоемких сценариев на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейшее поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных систем. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют другой ключ и физически несовместимы с модулями предыдущих поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - комфортный объем для любых современных игр и большинства творческих задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, снижая потенциальные "просадки" FPS в играх и ускоряя выполнение операций в программном обеспечении, чувствительном к скорости памяти, таком как архиваторы или движки для рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги 32-38-38-76 при частоте 6400 МГц являются сбалансированными, предлагая хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль Intel XMP 3.0, который автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения (1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручного разгона, но требует активации соответствующего профиля в UEFI.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, Ryzen 7000 и новее). Однако для стабильной работы на частоте 6400 МГц необходима качественная материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На платформе AMD достижение таких высоких частот может быть менее стабильным и зависит от качества контроллера памяти (IMC) конкретного процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат основой для адресуемой RGB-подсветки. Светодиоды можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат major-брендов через соответствующее ПО (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), что позволяет вписать память в общую эстетику игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продажа комплектом из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, что удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Устанавливать их рекомендуется в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это второй и четвертый слоты от процессора). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание даже однотипных модулей от разных партий может привести к нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от новой платформы без экстремального разгона, но пользователям с ограниченным бюджетом или работающим в основном с офисными приложениями стоит рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Высокая частота в 6400 МГц и сбалансированные тайминги CL32 обеспечат плавность в требовательных играх, особенно в связке с производительными видеокартами, а также ускорят рендеринг и работу с большими проектами в профессиональных приложениях. Для повседневной многозадачности и офисных задач объем в 32 ГБ является избыточным, здесь же он выступает надежным фундаментом для ресурсоемких сценариев на годы вперед.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют новейшее поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных систем. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют другой ключ и физически несовместимы с модулями предыдущих поколений.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - комфортный объем для любых современных игр и большинства творческих задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, снижая потенциальные "просадки" FPS в играх и ускоряя выполнение операций в программном обеспечении, чувствительном к скорости памяти, таком как архиваторы или движки для рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги 32-38-38-76 при частоте 6400 МГц являются сбалансированными, предлагая хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль Intel XMP 3.0, который автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения (1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручного разгона, но требует активации соответствующего профиля в UEFI.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, Ryzen 7000 и новее). Однако для стабильной работы на частоте 6400 МГц необходима качественная материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На платформе AMD достижение таких высоких частот может быть менее стабильным и зависит от качества контроллера памяти (IMC) конкретного процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат основой для адресуемой RGB-подсветки. Светодиоды можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат major-брендов через соответствующее ПО (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), что позволяет вписать память в общую эстетику игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продажа комплектом из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, что удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Устанавливать их рекомендуется в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это второй и четвертый слоты от процессора). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание даже однотипных модулей от разных партий может привести к нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от новой платформы без экстремального разгона, но пользователям с ограниченным бюджетом или работающим в основном с офисными приложениями стоит рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...