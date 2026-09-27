Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для современных игровых систем и рабочих станций, где важен баланс между высокой частотой и низкой латентностью. Он станет отличным выбором для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных AAA-проектах, а также для профессионалов, работающих с монтажом видео, 3D-рендерингом или сложными инженерными симуляциями. Объема 32 ГБ с запасом хватит для комфортной игры с запущенными стримами и фоновыми приложениями, а скорость 6000 МГц обеспечит высокую пропускную способность для самых ресурсоемких задач.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – новейшее поколение для настольных ПК, которое пришло на смену DDR4. Оно предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенные схемы управления питанием на каждом модуле. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти – комфортный стандарт для современных высокопроизводительных сборок. Частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее, обеспечивая значительный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению с базовыми частотами JEDEC. Такой объем и скорость избавят вас от тормозов при многозадачности и сократят время рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкая латентность CL30 при частоте 6000 МГц указывает на очень удачную комбинацию скорости и отзывчивости, что напрямую влияет на минимальные FPS в играх и общую отзывчивость системы. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет активировать готовый профиль разгона одной кнопкой в BIOS/UEFI, избавляя от сложных ручных настроек. Рабочее напряжение для профиля XMP/EXPO обычно составляет около 1.35 В, что является стандартным для высокочастотной памяти DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для процессоров Intel (чипсеты серии 600/700 и новее) и AMD (платформа AM5 с чипсетами серии 600), оснащенными слотами DDR5. Крайне важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно если речь идет о четырехслотовых моделях, и обновите BIOS до последней версии для максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Верхнюю часть планок занимает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания целостного визуального образа сборки. При установке стоит учитывать высоту планок, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Данный режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Устанавливать планки следует в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2), следуя инструкции к материнской плате. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется докупать идентичный комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: старые системы на DDR4 или DDR3 несовместимы физически и логически. Даже на совместимой материнской плате частота 6000 МГц может не активироваться автоматически – для этого необходимо вручную выбрать профиль XMP или EXPO в BIOS. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, а не предельная частота, иногда целесообразнее рассмотреть комплекты большего объема с чуть более высокими таймингами. В целом же, данный комплект – отличный и сбалансированный выбор для создания мощной игровой или рабочей системы нового поколения.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для современных игровых систем и рабочих станций, где важен баланс между высокой частотой и низкой латентностью. Он станет отличным выбором для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных AAA-проектах, а также для профессионалов, работающих с монтажом видео, 3D-рендерингом или сложными инженерными симуляциями. Объема 32 ГБ с запасом хватит для комфортной игры с запущенными стримами и фоновыми приложениями, а скорость 6000 МГц обеспечит высокую пропускную способность для самых ресурсоемких задач.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – новейшее поколение для настольных ПК, которое пришло на смену DDR4. Оно предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенные схемы управления питанием на каждом модуле. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти – комфортный стандарт для современных высокопроизводительных сборок. Частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее, обеспечивая значительный прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, по сравнению с базовыми частотами JEDEC. Такой объем и скорость избавят вас от тормозов при многозадачности и сократят время рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкая латентность CL30 при частоте 6000 МГц указывает на очень удачную комбинацию скорости и отзывчивости, что напрямую влияет на минимальные FPS в играх и общую отзывчивость системы. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, что позволяет активировать готовый профиль разгона одной кнопкой в BIOS/UEFI, избавляя от сложных ручных настроек. Рабочее напряжение для профиля XMP/EXPO обычно составляет около 1.35 В, что является стандартным для высокочастотной памяти DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для процессоров Intel (чипсеты серии 600/700 и новее) и AMD (платформа AM5 с чипсетами серии 600), оснащенными слотами DDR5. Крайне важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно если речь идет о четырехслотовых моделях, и обновите BIOS до последней версии для максимальной стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Верхнюю часть планок занимает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания целостного визуального образа сборки. При установке стоит учитывать высоту планок, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Данный режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Устанавливать планки следует в слоты одного цвета (обычно это слоты A2 и B2), следуя инструкции к материнской плате. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется докупать идентичный комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5: старые системы на DDR4 или DDR3 несовместимы физически и логически. Даже на совместимой материнской плате частота 6000 МГц может не активироваться автоматически – для этого необходимо вручную выбрать профиль XMP или EXPO в BIOS. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, а не предельная частота, иногда целесообразнее рассмотреть комплекты большего объема с чуть более высокими таймингами. В целом же, данный комплект – отличный и сбалансированный выбор для создания мощной игровой или рабочей системы нового поколения.
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