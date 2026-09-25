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Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый купить с доставкой в Москве
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Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый

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Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 1
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 2
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 3
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 4
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 5
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 6
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 7
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 8
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 9
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 10
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 11
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 12
Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 1
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 2
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 3
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 4
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 5
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 6
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 7
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 8
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 9
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 10
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 11
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 12
  • Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 286 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740476
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый

Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] выделяется белыми охлаждающими радиаторами и прозрачной световой панелью с интегрированными LED-элементами RGB. Она разработана для компьютерных энтузиастов, которые нацелены на повышение скорости и создание эффектного вида аппаратной платформы ПК. В наборе поставляются 2 модуля стандарта DDR5 с объемом по 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 6000 МГц ОЗУ ADATA XPG Lancer Blade RGB ускоряет обработку требовательных задач, запуск программ и игр. Функция On-Die ECC обнаруживает и устраняет ошибки, что уменьшает вероятность появления сбоев. Технология управления питанием Power Management IC гарантирует стабильную работу оперативной памяти.

Отзывы о товаре Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] выделяется белыми охлаждающими радиаторами и прозрачной световой панелью с интегрированными LED-элементами RGB. Она разработана для компьютерных энтузиастов, которые нацелены на повышение скорости и создание эффектного вида аппаратной платформы ПК. В наборе поставляются 2 модуля стандарта DDR5 с объемом по 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 6000 МГц ОЗУ ADATA XPG Lancer Blade RGB ускоряет обработку требовательных задач, запуск программ и игр. Функция On-Die ECC обнаруживает и устраняет ошибки, что уменьшает вероятность появления сбоев. Технология управления питанием Power Management IC гарантирует стабильную работу оперативной памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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