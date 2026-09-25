Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] выделяется белыми охлаждающими радиаторами и прозрачной световой панелью с интегрированными LED-элементами RGB. Она разработана для компьютерных энтузиастов, которые нацелены на повышение скорости и создание эффектного вида аппаратной платформы ПК. В наборе поставляются 2 модуля стандарта DDR5 с объемом по 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 6000 МГц ОЗУ ADATA XPG Lancer Blade RGB ускоряет обработку требовательных задач, запуск программ и игр. Функция On-Die ECC обнаруживает и устраняет ошибки, что уменьшает вероятность появления сбоев. Технология управления питанием Power Management IC гарантирует стабильную работу оперативной памяти.
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