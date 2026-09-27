Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL46, с радиатором, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL46, с радиатором, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ идеально подойдет для профессиональных рабочих станций и мощных игровых систем, где важен не только высокий FPS, но и возможность параллельной работы с ресурсоемкими приложениями. Два модуля по 32 ГБ обеспечат комфортную работу с видеомонтажом в 4K и 8K, 3D-рендерингом, сложными инженерными симуляциями, а также позволят держать открытыми десятки вкладок браузера и фоновых программ без малейших тормозов. Для современных AAA-игр такого объема более чем достаточно даже с большим запасом на будущее, что делает комплект отличным выбором для апгрейда производительной сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение настольной памяти с улучшенной архитектурой и повышенной эффективностью. Она устанавливается в специальные слоты DIMM на материнских платах для десктопных ПК и физически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3. Ключевые преимущества DDR5 включают более высокую пропускную способность, встроенные схемы управления питанием и возможность использования модулей большого объема, что критично для современных многопоточных задач.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объем комплекта в 64 ГБ (2x32 ГБ) выводит систему на уровень серьёзной рабочей станции, позволяя загружать в память огромные массивы данных для обработки. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур, а также на скорость обработки и экспорта проектов в профессиональных пакетах. Эта комбинация объёма и скорости хорошо сбалансирована для одновременного выполнения нескольких тяжелых задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на высокой частоте. Такой параметр латентности несколько выше, чем у топовых геймерских комплектов DDR4, но для DDR5 это компромисс, позволяющий достигать высоких частот при стабильной работе. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы автоматически выставить заявленные частоту 5600 МГц и тайминги, без необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти стандарты несовместимы. Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц рекомендуется использовать совместимые материнские платы с чипсетами Z690, B660, Z790 для Intel или X670, B650 для AMD и при необходимости обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только гармонично впишутся в светлую или нейтральную сборку, но и эффективно отводят тепло от чипов памяти во время интенсивной работы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит минималистичный дизайн и не хочет переплачивать за освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поддержку стандарта DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как установка в неподходящий слот физически невозможна. Учтите, что для комфортной работы на частоте 5600 МГц требуется достаточно современная платформа; на некоторых базовых материнских платах память может запуститься только на стандартной для DDR5 частоте, например, 4800 МГц. Данный комплект с его огромным объемом и хорошей скоростью оптимален для профессиональных задач и будущего-ориентированных игровых сборок, тогда как для бюджетного игрового ПК можно рассмотреть варианты меньшего объема и более низкой латентности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 83 570 руб.20893 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 85 230 руб.21308 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 88 150 руб.22038 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ult...
-
В наличииЦена 88 480 руб.22120 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 91 540 руб.22885 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 91 850 руб.22963 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 91 850 руб.22963 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 91 850 руб.22963 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 93 070 руб.23268 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 48GB (24GBх2) DDR5-6000 VEU548G6028K PATRIOT
-
В наличииЦена 93 780 руб.23445 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-7000 VEB532G7038KW PATRIOT
-
В наличииЦена 94 290 руб.23573 руб. в СплитМодуль памяти DIMM DDR5-6000 48GB (24GBх2) RGB VEUR548G6028K PAT...
-
В наличииЦена 100 300 руб.25075 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-7400 32GB (PVV532G740C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ идеально подойдет для профессиональных рабочих станций и мощных игровых систем, где важен не только высокий FPS, но и возможность параллельной работы с ресурсоемкими приложениями. Два модуля по 32 ГБ обеспечат комфортную работу с видеомонтажом в 4K и 8K, 3D-рендерингом, сложными инженерными симуляциями, а также позволят держать открытыми десятки вкладок браузера и фоновых программ без малейших тормозов. Для современных AAA-игр такого объема более чем достаточно даже с большим запасом на будущее, что делает комплект отличным выбором для апгрейда производительной сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение настольной памяти с улучшенной архитектурой и повышенной эффективностью. Она устанавливается в специальные слоты DIMM на материнских платах для десктопных ПК и физически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3. Ключевые преимущества DDR5 включают более высокую пропускную способность, встроенные схемы управления питанием и возможность использования модулей большого объема, что критично для современных многопоточных задач.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объем комплекта в 64 ГБ (2x32 ГБ) выводит систему на уровень серьёзной рабочей станции, позволяя загружать в память огромные массивы данных для обработки. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур, а также на скорость обработки и экспорта проектов в профессиональных пакетах. Эта комбинация объёма и скорости хорошо сбалансирована для одновременного выполнения нескольких тяжелых задач.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на высокой частоте. Такой параметр латентности несколько выше, чем у топовых геймерских комплектов DDR4, но для DDR5 это компромисс, позволяющий достигать высоких частот при стабильной работе. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы автоматически выставить заявленные частоту 5600 МГц и тайминги, без необходимости сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти стандарты несовместимы. Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц рекомендуется использовать совместимые материнские платы с чипсетами Z690, B660, Z790 для Intel или X670, B650 для AMD и при необходимости обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только гармонично впишутся в светлую или нейтральную сборку, но и эффективно отводят тепло от чипов памяти во время интенсивной работы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит минималистичный дизайн и не хочет переплачивать за освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поддержку стандарта DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как установка в неподходящий слот физически невозможна. Учтите, что для комфортной работы на частоте 5600 МГц требуется достаточно современная платформа; на некоторых базовых материнских платах память может запуститься только на стандартной для DDR5 частоте, например, 4800 МГц. Данный комплект с его огромным объемом и хорошей скоростью оптимален для профессиональных задач и будущего-ориентированных игровых сборок, тогда как для бюджетного игрового ПК можно рассмотреть варианты меньшего объема и более низкой латентности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL46, с радиатором, белый