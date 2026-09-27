Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL22, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль идеально подходит для апгрейда или ремонта готовых систем, таких как ПК-клиенты, офисные машины и домашние медиацентры, а также совместим со сетевым оборудованием Synology. Он рассчитан на пользователей, которым нужна надежная работа в базовых сценариях: веб-серфинг, работа с документами, просмотр мультимедиа и легкая многозадачность. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы в Windows или Linux, но для современных игр или профессиональных задач, таких как монтаж видео или работа с большими базами данных, потребуется комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4. Это поколение является предшественником актуального DDR5 и широко используется в системах на базе процессоров Intel 6-11 поколений и AMD Ryzen 1-5 тысяч серий. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольной материнской платы. Важно помнить, что слоты под DDR4 и DDR5 имеют разные ключи, что исключает возможность физической установки в неподходящую плату, поэтому совместимость платформы необходимо проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является хорошим стартовым уровнем для современной системы. Частота 2666 МГц относится к стандартной для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота может давать небольшой прирост производительности, но для офисной и домашней работы разница между 2666 МГц и более высокими частотами будет практически незаметна. Ключевым преимуществом здесь является стабильность работы на заявленной частоте без необходимости сложных настроек.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22, что является типичным значением для памяти стандартной частоты 2666 МГц. Эти тайминги указывают на задержки при доступе к данным, и в паре с указанной частотой они обеспечивают предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение 1.2 В является стандартным для DDR4 и не требует дополнительных настроек в BIOS. Данная планка не позиционируется как оверклокерская и, скорее всего, не поддерживает профили разгона XMP/EXPO, что делает её простым и надежным выбором для работы на штатных параметрах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно учитывать, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и чипсета материнской платы. Например, некоторые бюджетные процессоры Intel могут ограничивать частоту памяти на уровне 2666 МГц. Перед покупкой необходимо сверить спецификации вашей материнской платы и процессора, чтобы убедиться в поддержке данной частоты. Также стоит проверить актуальность версии BIOS, особенно для платформ AMD.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типичное решение для памяти стандартных частот, которая не подвергается экстремальным тепловым нагрузкам при штатной работе. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных процессорных кулеров, так как исключает риск физического конфликта. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что соответствует предназначению модуля для надежной работы в бизнес-среде или малозаметных домашних сборках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается одиночной планкой объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти и общую отзывчивость системы, рекомендуется приобретать два идентичных модуля и устанавливать их в слоты одного цвета на материнской плате. Если вы планируете в будущем расширить объем до 16 ГБ, оптимальным решением будет приобрести вторую такую же планку. Смешивание модулей с разными характеристиками (частотами, таймингами) может привести к нестабильной работе, поэтому для расширения лучше использовать идентичные модели.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля: система будет работать в одноканальном режиме, что снижает производительность в играх и ряде профессиональных задач. Для полноценной работы ПК рекомендуется комплект из двух планок. Также важно убедиться, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под стандарт DDR4 DIMM. Данная память не предназначена для ручного разгона и не имеет подсветки. Этот модуль станет отличным выбором для бюджетного апгрейда старого ПК, сборки офисной системы, ремонта или установки в сетевые хранилища Synology, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не максимальная частота.