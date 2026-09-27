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Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS

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Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740469
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
CAS Latency (CL), тактов
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х1
Вес, г.
200

Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда или расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах данных (NAS) Synology и других совместимых системах. Он идеально подходит для пользователей, чей NAS начал замедляться при выполнении фоновых задач, работе с фотобиблиотеками или при запуске нескольких контейнеров и сервисов. По сравнению с быстрыми игровыми комплектами, эта планка фокусируется на стабильности и совместимости, а её объёма в 8 ГБ достаточно для заметного повышения отзывчивости системы при одновременной работе с файлами и приложениями на устройстве хранения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данной планки - её форм-фактор SO-DIMM, который предназначен для компактных систем, мини-ПК и, что особенно важно, для большинства моделей сетевых хранилищ NAS. Это значит, что физически она подходит только для материнских плат с соответствующими компактными слотами, и её нельзя установить в стандартный настольный компьютер.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным шагом для расширения памяти NAS. Частота работы составляет 2400 МГц, что является стандартной базовой частотой для DDR4 и обеспечивает сбалансированную производительность для задач сетевого хранилища. Этой скорости достаточно для быстрой обработки метаданных, работы встроенных приложений типа Surveillance Station или Photo Station, а также для снижения нагрузки на дисковую подсистему при кэшировании часто запрашиваемых данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL17, что указывает на задержку сигнала. В контексте NAS это не критичный параметр для производительности, так как система обычно работает на стандартных, некритичных к латентности частотах. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и совместимость с энергосистемой NAS. Профили автоматического разгона вроде XMP здесь не актуальны, так как память рассчитана на работу на штатной частоте в целевом оборудовании для обеспечения максимальной стабильности.

Совместимость с платформой

Данная планка создана с фокусом на совместимость со спектром устройств Synology, но также может подойти и к другим NAS-системам и мини-ПК, поддерживающим DDR4 SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой сверить список совместимого оборудования (QVL) для конкретной модели вашего сетевого хранилища на сайте производителя. Поколение памяти DDR4 не совместимо со слотами для DDR3 или DDR5, а поддержка конкретной частоты и объёма зависит от процессора и чипсета внутри самого NAS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом компактном формате SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для NAS и подобных систем, где пространство внутри корпуса ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с любыми внутренними компонентами в тесном корпусе сетевого хранилища. Внешний вид минималистичный, без подсветки, что полностью соответствует назначению устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Большинство современных NAS поддерживают двухканальный режим работы памяти, который повышает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, указанные в руководстве к устройству. Если вы планируете расширение, оптимально докупать планку с максимально схожими характеристиками - того же объёма, частоты и желательно от того же производителя, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая совместимость с форм-фактором SO-DIMM и платформами NAS. Не пытайтесь установить эту планку в настольную материнскую плату. Убедитесь, что ваша модель NAS поддерживает апгрейд памяти и имеет свободный слот, а также что процессор и чипсет поддерживают модули объёмом 8 ГБ и частоту 2400 МГц. Этот модуль оптимален для владельцев Synology и аналогичных систем, желающих улучшить многозадачность и отзывчивость хранилища без избыточных инвестиций в высокочастотную память с радиаторами, которая в данном сценарии не даст заметного прироста.

Отзывы о товаре Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
CAS Latency (CL), тактов
17
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда или расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах данных (NAS) Synology и других совместимых системах. Он идеально подходит для пользователей, чей NAS начал замедляться при выполнении фоновых задач, работе с фотобиблиотеками или при запуске нескольких контейнеров и сервисов. По сравнению с быстрыми игровыми комплектами, эта планка фокусируется на стабильности и совместимости, а её объёма в 8 ГБ достаточно для заметного повышения отзывчивости системы при одновременной работе с файлами и приложениями на устройстве хранения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данной планки - её форм-фактор SO-DIMM, который предназначен для компактных систем, мини-ПК и, что особенно важно, для большинства моделей сетевых хранилищ NAS. Это значит, что физически она подходит только для материнских плат с соответствующими компактными слотами, и её нельзя установить в стандартный настольный компьютер.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным шагом для расширения памяти NAS. Частота работы составляет 2400 МГц, что является стандартной базовой частотой для DDR4 и обеспечивает сбалансированную производительность для задач сетевого хранилища. Этой скорости достаточно для быстрой обработки метаданных, работы встроенных приложений типа Surveillance Station или Photo Station, а также для снижения нагрузки на дисковую подсистему при кэшировании часто запрашиваемых данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL17, что указывает на задержку сигнала. В контексте NAS это не критичный параметр для производительности, так как система обычно работает на стандартных, некритичных к латентности частотах. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и совместимость с энергосистемой NAS. Профили автоматического разгона вроде XMP здесь не актуальны, так как память рассчитана на работу на штатной частоте в целевом оборудовании для обеспечения максимальной стабильности.

Совместимость с платформой

Данная планка создана с фокусом на совместимость со спектром устройств Synology, но также может подойти и к другим NAS-системам и мини-ПК, поддерживающим DDR4 SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой сверить список совместимого оборудования (QVL) для конкретной модели вашего сетевого хранилища на сайте производителя. Поколение памяти DDR4 не совместимо со слотами для DDR3 или DDR5, а поддержка конкретной частоты и объёма зависит от процессора и чипсета внутри самого NAS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом компактном формате SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для NAS и подобных систем, где пространство внутри корпуса ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с любыми внутренними компонентами в тесном корпусе сетевого хранилища. Внешний вид минималистичный, без подсветки, что полностью соответствует назначению устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Большинство современных NAS поддерживают двухканальный режим работы памяти, который повышает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, указанные в руководстве к устройству. Если вы планируете расширение, оптимально докупать планку с максимально схожими характеристиками - того же объёма, частоты и желательно от того же производителя, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая совместимость с форм-фактором SO-DIMM и платформами NAS. Не пытайтесь установить эту планку в настольную материнскую плату. Убедитесь, что ваша модель NAS поддерживает апгрейд памяти и имеет свободный слот, а также что процессор и чипсет поддерживают модули объёмом 8 ГБ и частоту 2400 МГц. Этот модуль оптимален для владельцев Synology и аналогичных систем, желающих улучшить многозадачность и отзывчивость хранилища без избыточных инвестиций в высокочастотную память с радиаторами, которая в данном сценарии не даст заметного прироста.

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Отзывы


Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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