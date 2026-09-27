Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 64GB (1x64GB), 2666 MHz, CL19, с радиатором, для сервера

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для серьезных рабочих станций и серверов, а также для пользователей, которым критически важен максимальный объем ОЗУ в одном слоте. Он идеально подходит для модернизации серверов Synology NAS, систем хранения данных, мощных рабочих станций для виртуализации, работы с огромными базами данных или рендеринга сложных сцен. Для типичных игровых сборок или офисных ПК он избыточен, так как его задача - не максимальная частота, а предоставление большого объема памяти для одновременной работы тяжелейших приложений и обработки массивных данных без подкачки на медленный диск.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM. Это означает совместимость с подавляющим большинством современных серверных и десктопных материнских плат, оборудованных слотами под DDR4. Ключевое отличие от DDR3 и DDR5 заключается не только в физической несовместимости, но и в более высоких базовых частотах и улучшенной энергоэффективности. Важно помнить, что этот модуль предназначен именно для настольных или стоечных систем, ноутбучные слоты SO-DIMM для него не подходят.

Объём, частота и реальная производительность

Главная особенность этого модуля - впечатляющий объем в 64 ГБ на одной планке. В паре с тактовой частотой 2666 МГц он обеспечивает высокую пропускную способность, достаточную для бесперебойной работы серверных задач и профессиональных приложений. Такой объем позволяет, к примеру, развернуть несколько виртуальных машин, работать с многогигабайтными проектными файлами или кэшировать огромные объемы информации без обращений к диску. В сценариях, где важнее объем, а не минимальные задержки, эта частота является надежным и стабильным выбором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает с таймингами CL19 при стандартном для DDR4 напряжении, что является типичным балансом для серверной памяти такого объема и частоты. Основной фокус здесь сделан на стабильность и надежность круглосуточной работы, а не на экстремально низкие задержки. Данная память, как правило, не ориентирована на агрессивный разгон с использованием профилей XMP, она рассчитана на работу на заявленных производителем частотах и таймингах, что гарантирует максимальную совместимость со специализированным серверным и корпоративным оборудованием.

Совместимость с платформой

Модуль разработан для совместимости с серверными платформами и рабочими станциями, в частности, оптимизирован для использования в сетевых хранилищах Synology NAS. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно модули DDR4, имеет слоты DIMM и, что критично, способна работать с планками такого объема (64 ГБ на канал). Не все потребительские материнские платы поддерживают столь крупные модули, поэтому проверка списка совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы обязательна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Память оснащена радиатором пассивного охлаждения. Его основная задача - обеспечивать стабильный температурный режим модуля при длительных непрерывных нагрузках, характерных для серверов. Радиатор увеличивает общую высоту планки, что необходимо учитывать при планировании сборки - убедитесь, что рядом с слотом памяти достаточно места, и высокий кулер процессора не будет его перекрывать. Внешний вид выполнен в строгом, функциональном дизайне без декоративной подсветки, что соответствует его целевому корпоративному и профессиональному применению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется одним экземпляром, что позволяет гибко наращивать общий объем системы. Для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно инструкции к материнской плате (обычно через один). Расширяя конфигурацию, всегда старайтесь использовать одинаковые по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью и свести к минимуму вероятность снижения частоты или ослабления таймингов всей системы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это совместимость с материнской платой и процессором. Модуль DDR4 физически и электрически несовместим со слотами DDR3 или DDR5. Серверная память такого объема может не поддерживаться старыми или бюджетными потребительскими чипсетами. Перед покупкой проверьте максимально поддерживаемый объем памяти на канал для вашей материнской платы и процессора. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен максимальный объем в ограниченном количестве слотов, для апгрейда совместимых серверов Synology и рабочих станций. Если ваша цель - высокочастотный игровой ПК, лучше обратить внимание на комплекты меньшего объема, но с более низкими таймингами и поддержкой XMP.