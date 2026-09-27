Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен прежде всего для владельцев сетевых хранилищ (NAS) и серверов Synology, которым требуется надежная замена штатной оперативной памяти или ее расширение для повышения производительности системы. Он идеально подходит для апгрейда существующего NAS, чтобы ускорить работу фоновых служб, обработку данных резервного копирования, работу с виртуальными машинами или потоковую трансляцию медиафайлов. Для настольных игровых ПК или рабочих станций он не предназначен, так как его характеристики оптимизированы для стабильной работы в условиях круглосуточной нагрузки в специализированном оборудовании.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, предназначенный для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и, что особенно важно, в серверные платформы и сетевые хранилища Synology. Это означает, что планка физически не подойдет для стандартных слотов DIMM в настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является типичным шагом для увеличения общей оперативной памяти в NAS. Частота 2666 МГц соответствует распространенному и сбалансированному уровню для подобных задач, обеспечивая достаточную скорость для быстрого доступа к кэшируемым данным и снижения задержек при одновременном выполнении нескольких сервисов хранилища. Такой связки объема и скорости достаточно для заметного повышения отзывчивости системы при работе с тяжелыми пакетами резервного копирования или медиасерверами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является стандартным значением для модулей JEDEC DDR4-2666, обеспечивающим стабильную работу без необходимости тонкой настройки. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления и нагрева. Данная память ориентирована на максимальную совместимость и надежность, поэтому поддержка экстремальных профилей разгона, таких как XMP или EXPO, здесь не предусмотрена - модуль работает на заявленных частоте и таймингах автоматически при совместимости с устройством.

Совместимость с платформой

Критически важно, что этот модуль DDR4 SO-DIMM разработан и протестирован для совместимости с сетевыми хранилищами Synology. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что конкретная модель вашего NAS поддерживает апгрейд памяти, использует стандарт DDR4 и имеет свободный слот SO-DIMM. Совместимость с ноутбуками или другими устройствами возможна, но не гарантирована, так как память может использовать специфичные для Synology профили.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, не оснащен массивными радиаторами, что типично для памяти, предназначенной для установки в компактные корпуса NAS с продуманной системой низкоскоростного обдува. Его высота минимальна, что исключает любые конфликты с элементами плат даже в тесных серверных отсеках. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его сугубо практическому, корпоративному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается в виде одной планки объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие парные слоты на материнской плате NAS, если она поддерживает такой режим. При расширении памяти крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками, а в идеале - точно такую же модель, чтобы избежать нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специализация модуля под устройства Synology. Не пытайтесь установить его в обычный настольный компьютер или ноутбук, не проверив физическую и электрическую совместимость. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей модели NAS. Этот модуль оптимально подойдет владельцу совместимого сетевого хранилища, которому требуется надежное и проверенное решение для увеличения оперативной памяти. Если ваша задача - сборка игрового ПК или мощной рабочей станции, вам необходимы модули стандартного форм-фактора DIMM с поддержкой XMP/EXPO и более высокими частотами.