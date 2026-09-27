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Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM

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Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото 1
Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
  • Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото 1
  • Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740463
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессионалов, развертывающих серверные платформы, рабочие станции или корпоративные системы с высокими требованиями к надежности и устойчивости к ошибкам. Он оптимально подходит для задач, где критически важна бесперебойная работа и целостность данных: финансовые вычисления, базы данных, виртуализация, инженерное моделирование и другие ответственные нагрузки. В отличие от игровых комплектов, акцент здесь сделан не на экстремальной частоте, а на корпоративной стабильности, поддержке ECC и увеличенном объеме одного модуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), предназначенный исключительно для серверных и рабочих станций. RDIMM содержит буферный регистр, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы, обеспечивая стабильную работу с большим количеством модулей и высокой емкостью, но он не совместим с обычными настольными платами, рассчитанными на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным объемом в 32 ГБ, что позволяет одному чипу обрабатывать большие массивы данных, а при установке нескольких планок легко достигать конфигураций в 128, 256 ГБ и более. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая ускоряет обмен информацией между процессором и памятью в вычислительно интенсивных задачах, таких как рендеринг сложных сцен, анализ больших данных или работа с виртуальными машинами. Для серверных сценариев этот баланс объема и скорости является оптимальным для многопоточных нагрузок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на определенную латентность. В контексте серверной памяти DDR5 с поддержкой ECC и в форм-факторе RDIMM такие тайминги являются типичными и сбалансированными для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая необходимую стабильность. Модуль, вероятнее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает серверные аналоги профилей разгона (например, Serial Presence Detect - SPD), которые автоматически настраивают частоту и тайминги в соответствии со спецификациями платформы, не требуя ручного вмешательства в BIOS для достижения номинальных характеристик.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти Supermicro DDR5 RDIMM совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые имеют слоты DIMM и чипсет, явно поддерживающий память типа Registered (RDIMM) с коррекцией ошибок ECC. Он не будет работать в обычных настольных ПК на платформах Intel Core или AMD Ryzen. Крайне важно убедиться, что ваша серверная платформа (например, на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторых линеек Threadripper Pro) официально поддерживает память DDR5 RDIMM на частоте 5600 МГц, сверившись с ее списком совместимости (QVL).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль, судя по описанию, поставляется без массивных декоративных радиаторов, характерных для игровой памяти, что типично для серверных решений. В стойках и корпусах рабочих станций и серверов обычно используется активное или пассивное общее обдувание от системных вентиляторов, что эффективно отводит тепло даже при длительной полной нагрузке. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с любым серверным охлаждением и позволяет плотную установку модулей во все доступные слоты на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (двух-, четырех-, восьмиканальном), что многократно увеличивает совокупную пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в определенные слоты, согласно руководству к материнской плате, и часто парами или группами. Для расширения объема системы рекомендуется использовать идентичные модули той же спецификации (Supermicro, DDR5, 32 ГБ, 5600 МГц, CL46, ECC, RDIMM) для обеспечения максимальной стабильности и производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: эта память не для игровых или офисных ПК. Она предназначена для серверов и рабочих станций с поддержкой DDR5 RDIMM ECC. Перед покупкой необходимо вручную проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей материнской платы и убедиться в поддержке частоты 5600 МГц. Также важно понимать, что высокая емкость модуля в 32 ГБ оптимальна для задач, требующих большого объема оперативной памяти, а не максимально возможной скорости в играх. Этот модуль - профессиональный инструмент для создания надежных и емких конфигураций, где приоритетом является отказоустойчивость и работа с большими данными.

Отзывы о товаре Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессионалов, развертывающих серверные платформы, рабочие станции или корпоративные системы с высокими требованиями к надежности и устойчивости к ошибкам. Он оптимально подходит для задач, где критически важна бесперебойная работа и целостность данных: финансовые вычисления, базы данных, виртуализация, инженерное моделирование и другие ответственные нагрузки. В отличие от игровых комплектов, акцент здесь сделан не на экстремальной частоте, а на корпоративной стабильности, поддержке ECC и увеличенном объеме одного модуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), предназначенный исключительно для серверных и рабочих станций. RDIMM содержит буферный регистр, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы, обеспечивая стабильную работу с большим количеством модулей и высокой емкостью, но он не совместим с обычными настольными платами, рассчитанными на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным объемом в 32 ГБ, что позволяет одному чипу обрабатывать большие массивы данных, а при установке нескольких планок легко достигать конфигураций в 128, 256 ГБ и более. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая ускоряет обмен информацией между процессором и памятью в вычислительно интенсивных задачах, таких как рендеринг сложных сцен, анализ больших данных или работа с виртуальными машинами. Для серверных сценариев этот баланс объема и скорости является оптимальным для многопоточных нагрузок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на определенную латентность. В контексте серверной памяти DDR5 с поддержкой ECC и в форм-факторе RDIMM такие тайминги являются типичными и сбалансированными для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая необходимую стабильность. Модуль, вероятнее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает серверные аналоги профилей разгона (например, Serial Presence Detect - SPD), которые автоматически настраивают частоту и тайминги в соответствии со спецификациями платформы, не требуя ручного вмешательства в BIOS для достижения номинальных характеристик.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти Supermicro DDR5 RDIMM совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые имеют слоты DIMM и чипсет, явно поддерживающий память типа Registered (RDIMM) с коррекцией ошибок ECC. Он не будет работать в обычных настольных ПК на платформах Intel Core или AMD Ryzen. Крайне важно убедиться, что ваша серверная платформа (например, на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторых линеек Threadripper Pro) официально поддерживает память DDR5 RDIMM на частоте 5600 МГц, сверившись с ее списком совместимости (QVL).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль, судя по описанию, поставляется без массивных декоративных радиаторов, характерных для игровой памяти, что типично для серверных решений. В стойках и корпусах рабочих станций и серверов обычно используется активное или пассивное общее обдувание от системных вентиляторов, что эффективно отводит тепло даже при длительной полной нагрузке. Компактная высота планки гарантирует отсутствие конфликтов с любым серверным охлаждением и позволяет плотную установку модулей во все доступные слоты на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (двух-, четырех-, восьмиканальном), что многократно увеличивает совокупную пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в определенные слоты, согласно руководству к материнской плате, и часто парами или группами. Для расширения объема системы рекомендуется использовать идентичные модули той же спецификации (Supermicro, DDR5, 32 ГБ, 5600 МГц, CL46, ECC, RDIMM) для обеспечения максимальной стабильности и производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: эта память не для игровых или офисных ПК. Она предназначена для серверов и рабочих станций с поддержкой DDR5 RDIMM ECC. Перед покупкой необходимо вручную проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей материнской платы и убедиться в поддержке частоты 5600 МГц. Также важно понимать, что высокая емкость модуля в 32 ГБ оптимальна для задач, требующих большого объема оперативной памяти, а не максимально возможной скорости в играх. Этот модуль - профессиональный инструмент для создания надежных и емких конфигураций, где приоритетом является отказоустойчивость и работа с большими данными.

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Отзывы


Оперативная память Supermicro, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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