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Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM купить с доставкой в Москве
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Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM

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Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 1
Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 2
Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Подсветка
нет
  • Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 1
  • Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 2
  • Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740456
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
52
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
15

Описание товара Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM

Оперативная память Samsung с объёмом 8 Гб — это идеальное решение для ноутбуков, которым нужна высокая производительность. Современный тип DDR5 и впечатляющая тактовая частота 6400 МГц обеспечивают мгновенный отклик даже в сложных задачах. Форм-фактор SO-DIMM гарантирует совместимость с компактными устройствами и экономию места внутри корпуса. Пропускная способность 51200 МБайт/с позволит работать с большими файлами и запускать тяжёлые приложения без промедлений. Низкое напряжение питания 1.1 В делает модуль ещё более энергоэффективным, а CAS Latency 52 оптимально сбалансирован для быстрой передачи данных.

Отзывы о товаре Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
52
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Samsung с объёмом 8 Гб — это идеальное решение для ноутбуков, которым нужна высокая производительность. Современный тип DDR5 и впечатляющая тактовая частота 6400 МГц обеспечивают мгновенный отклик даже в сложных задачах. Форм-фактор SO-DIMM гарантирует совместимость с компактными устройствами и экономию места внутри корпуса. Пропускная способность 51200 МБайт/с позволит работать с большими файлами и запускать тяжёлые приложения без промедлений. Низкое напряжение питания 1.1 В делает модуль ещё более энергоэффективным, а CAS Latency 52 оптимально сбалансирован для быстрой передачи данных.
Самовывоз
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Отзывы


Память DDR5 8GB 6400MHz Samsung M435R1GB4PB1-CCPSG OEM PC5-51200 CL52 SO-DIMM 262-pin 1.1В single rank OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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