Описание товара Оперативная память Samsung M321R8GA0BB0-CQKDS DDR5 64GB RDIMM 4800 2Rx4 1.1V

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти разработан для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит стабильность, большой объем данных и многопоточные вычисления. Он оптимально подойдет для систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального рендеринга и сложного моделирования, где важна надежность, а не экстремальные скорости, характерные для игровых комплектов. Для обычных домашних или офисных задач, а также для игровых ПК этот тип памяти не подходит из-за его регистровой архитектуры и специфического форм-фактора.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который предлагает существенно возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данной модели - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), что означает наличие регистра-буфера, снижающего электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Важно понимать, что RDIMM модули совместимы только со специализированными серверными материнскими платами и рабочими станциями, поддерживающими регистровую память, и не подойдут для обычных настольных ПК или ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 64 ГБ, что делает его отличным решением для работы с огромными массивами данных или одновременного запуска множества ресурсоемких виртуальных машин. Номинальная частота работы составляет 4800 МГц, что для серверной регистровой памяти является стандартной и обеспечивает высокую пропускную способность для обработки потоковых данных. В сценариях многопоточной обработки, таких как рендеринг сложных сцен или анализ больших данных, сочетание большого объема и скорости DDR5 позволит системе работать без тормозов, связанных с нехваткой или медленной скоростью ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для серверной памяти приоритетом является стабильность и безошибочность работы, поэтому акцент делается на надежности, а не на агрессивных таймингах или разгоне. Точные значения таймингов (CL и других) для данного модуля определяются его спецификацией JEDEC, а рабочее напряжение составляет 1.1 В, что является стандартом для DDR5 и способствует снижению общего энергопотребления системы. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в данном случае не применяются, так как модуль рассчитан на работу на гарантированных заводских настройках, что критически важно для корпоративной среды.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, материнские платы которых имеют слоты DIMM и поддерживают регистровую память (RDIMM) стандарта DDR5. Как правило, это системы на процессорах Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen Threadripper PRO с соответствующим чипсетом. Перед покупкой крайне важно свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей конкретной материнской платы, чтобы гарантированно избежать проблем с совместимостью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом серверном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения и декоративной подсветки. Это стандартное решение для стоечного или корпусного монтажа, где основной упор делается на эффективный обдув всех компонентов системными вентиляторами, а не на индивидуальное охлаждение каждой планки. Отсутствие массивных радиаторов также исключает риск конфликта с другими компонентами в плотном монтаже серверного шасси.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объемом 64 ГБ. В серверных платформах для достижения максимальной производительности и отказоустойчивости память, как правило, устанавливается парами или группами для работы в многоканальных режимах. Для расширения объема системы вы можете докупать идентичные модули, однако рекомендуется устанавливать их в конфигурациях, указанных в руководстве к материнской плате, для оптимальной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая ориентация на серверные и рабочие станционные платформы с поддержкой RDIMM DDR5. Данный модуль абсолютно несовместим с потребительскими материнскими платами для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (кроме Threadripper PRO). При выборе обратите внимание на поколение памяти (DDR5), форм-фактор (RDIMM) и необходимость проверки списка совместимости вашей материнской платы. Этот модуль - оптимальный выбор для специалиста, собирающего или модернизирующего корпоративный сервер или рабочую станцию, где нужен большой и надежный объем памяти. Для сборки игрового или домашнего мультимедийного ПК необходимо рассматривать стандартные небуферизованные модули DIMM (UDIMM).