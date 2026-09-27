Оперативная память Samsung DDR5 SODIMM 16Gb 5600 1Rx8, 1.1V
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung DDR5 SODIMM 16Gb 5600 1Rx8, 1.1V
Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти предназначена для модернизации ноутбуков и компактных компьютеров, где важна стабильность и гарантированная совместимость. Она оптимально подойдет для повышения скорости отклика системы в повседневных задачах - работе с офисными пакетами, веб-серфинге с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и базового редактирования фото. Комплект из одной планки на 16 ГБ предлагает достаточный объем для комфортной многозадачности, но для профессиональных нагрузок, таких как рендеринг видео или сложное 3D-моделирование, стоит рассматривать установку двух модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5 - это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, неттопы и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что слоты под память формата SO-DIMM и настольные DIMM имеют разный физический размер и являются несовместимыми.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для обновления большинства ноутбуков, часто оснащенных всего 8 ГБ памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы в тяжелых браузерах и общую отзывчивость системы. Для пользователя переход на такую частоту с более медленных стандартов может быть заметен в сокращении времени ожидания при операциях с большими файлами и в повышении минимального FPS в играх, особенно тех, что сильно зависят от скорости подсистемы памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Планка памяти Samsung относится к категории JEDEC-совместимых модулей, что означает её работу на заявленной частоте 5600 МГц с использованием стандартных таймингов и напряжением 1.1 В, предусмотренных спецификацией. Как правило, такие модули не поддерживают продвинутые профили разгона вроде XMP или EXPO, поскольку они предназначены для стабильной работы в широком спектре ноутбуков, где ручная настройка BIOS часто ограничена. Благодаря низкому напряжению обеспечивается хорошая энергоэффективность и меньший нагрев, что критично для компактных корпусов.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с ноутбуками и платформами, которые поддерживают память стандарта DDR5 и имеют соответствующие слоты SO-DIMM. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша модель ноутбука или материнская плата мини-ПК рассчитаны именно на DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. Также важно помнить, что даже при поддержке DDR5 максимальная частота работы памяти определяется процессором и чипсетом ноутбука - система автоматически выберет максимальную общую для всех компонентов частоту, которая может быть ниже 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где пространство для установки компонентов строго ограничено. Отсутствие массивного теплорассеивателя гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом, но накладывает определенные ограничения на температурный режим при длительных пиковых нагрузках. Подсветка (RGB) не предусмотрена, что соответствует корпоративному и сдержанному позиционированию бренда Samsung.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Если вы планируете апгрейд и в вашем ноутбуке есть два слота, лучше приобрести второй такой же модуль. Смешивание этой планки с памятью других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM, поэтому перед заказом тщательно проверьте спецификации вашего устройства. Поскольку это JEDEC-модуль, его частота 5600 МГц может быть автоматически снижена системой до максимально поддерживаемой процессором ноутбука, например, до 4800 МГц. Данная память оптимальна для пользователей, которым нужна надежная и быстрая планка для апгрейда современного ноутбука без необходимости ручного разгона. Если вам требуется максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях на ноутбуке, лучше сразу искать комплект из двух одинаковых модулей. Для старых систем с DDR4 эта память не подойдет физически и электрически.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти предназначена для модернизации ноутбуков и компактных компьютеров, где важна стабильность и гарантированная совместимость. Она оптимально подойдет для повышения скорости отклика системы в повседневных задачах - работе с офисными пакетами, веб-серфинге с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и базового редактирования фото. Комплект из одной планки на 16 ГБ предлагает достаточный объем для комфортной многозадачности, но для профессиональных нагрузок, таких как рендеринг видео или сложное 3D-моделирование, стоит рассматривать установку двух модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5 - это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, неттопы и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что слоты под память формата SO-DIMM и настольные DIMM имеют разный физический размер и являются несовместимыми.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для обновления большинства ноутбуков, часто оснащенных всего 8 ГБ памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность работы в тяжелых браузерах и общую отзывчивость системы. Для пользователя переход на такую частоту с более медленных стандартов может быть заметен в сокращении времени ожидания при операциях с большими файлами и в повышении минимального FPS в играх, особенно тех, что сильно зависят от скорости подсистемы памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Планка памяти Samsung относится к категории JEDEC-совместимых модулей, что означает её работу на заявленной частоте 5600 МГц с использованием стандартных таймингов и напряжением 1.1 В, предусмотренных спецификацией. Как правило, такие модули не поддерживают продвинутые профили разгона вроде XMP или EXPO, поскольку они предназначены для стабильной работы в широком спектре ноутбуков, где ручная настройка BIOS часто ограничена. Благодаря низкому напряжению обеспечивается хорошая энергоэффективность и меньший нагрев, что критично для компактных корпусов.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с ноутбуками и платформами, которые поддерживают память стандарта DDR5 и имеют соответствующие слоты SO-DIMM. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша модель ноутбука или материнская плата мини-ПК рассчитаны именно на DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. Также важно помнить, что даже при поддержке DDR5 максимальная частота работы памяти определяется процессором и чипсетом ноутбука - система автоматически выберет максимальную общую для всех компонентов частоту, которая может быть ниже 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где пространство для установки компонентов строго ограничено. Отсутствие массивного теплорассеивателя гарантирует совместимость с любым, даже самым тонким корпусом, но накладывает определенные ограничения на температурный режим при длительных пиковых нагрузках. Подсветка (RGB) не предусмотрена, что соответствует корпоративному и сдержанному позиционированию бренда Samsung.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Если вы планируете апгрейд и в вашем ноутбуке есть два слота, лучше приобрести второй такой же модуль. Смешивание этой планки с памятью других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM, поэтому перед заказом тщательно проверьте спецификации вашего устройства. Поскольку это JEDEC-модуль, его частота 5600 МГц может быть автоматически снижена системой до максимально поддерживаемой процессором ноутбука, например, до 4800 МГц. Данная память оптимальна для пользователей, которым нужна надежная и быстрая планка для апгрейда современного ноутбука без необходимости ручного разгона. Если вам требуется максимальная производительность в играх или профессиональных приложениях на ноутбуке, лучше сразу искать комплект из двух одинаковых модулей. Для старых систем с DDR4 эта память не подойдет физически и электрически.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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