Оперативная память Samsung, DDR5, 8GB (1x8 GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 8GB (1x8 GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для модернизации или сборки современных ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК. Она идеально подходит для базовых рабочих задач, учёбы и повседневного использования: работы с документами, просмотра контента в интернете и лёгкой многозадачности. Для ресурсоёмких сценариев, таких как монтаж видео или современные игры, одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, и потребуется установка второй такой же планки для двухканального режима и получения комфортных 16 ГБ суммарного объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR5 — новейшее поколение оперативной памяти, предлагающее повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима с более ранними поколениями. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает на предназначение для ноутбуков и компактных настольных систем, поэтому этот модуль нельзя установить в обычный ПК со стандартными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ на один модуль является отправной точкой для современных систем, его хватит для запуска операционной системы и нескольких приложений. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что делает систему в целом более отзывчивой и сокращает загрузки в играх и программах. Однако реальный прирост в производительности будет заметен лишь при работе в двухканальном режиме, для чего рекомендуется использовать два одинаковых модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминг CL46 является типичным для ранних модулей DDR5 начального уровня и указывает на относительно высокую латентность. В связке с частотой 5600 МГц это обеспечивает стабильную работу без экстремальных скоростей отклика. Данный модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP/EXPO, рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" в совместимых системах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства поддержку именно стандарта DDR5, так как установка несовместимого модуля физически невозможна. Также стоит проверить, поддерживает ли конкретная модель ноутбука частоту 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где критически важна компактность и гарантированная совместимость с тесным внутренним пространством. Отсутствие массивного теплорассеивателя не является минусом, так как модуль рассчитан на работу на номинальной частоте с тепловыделением, которое штатная система вентиляции ноутбука способна рассеять.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуке с двумя слотами оперативной памяти настоятельно рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их для активации двухканального режима. Это позволит практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти, что положительно скажется на скорости работы интегрированной графики и в ресурсоёмких приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда или что вы планируете заменить установленную планку, так как смешивание модулей DDR5 с разными характеристиками (частотой, таймингами, объёмом) может привести к нестабильной работе системы. Этот модуль — оптимальный выбор для недорогого и простого повышения производительности современного ноутбука. Если же вам изначально требуется 16 ГБ ОЗУ для игр или профессиональных задач, логичнее сразу рассмотреть готовый двухмодульный комплект на 16 ГБ (2x8 ГБ) с гарантированной совместимостью планок между собой.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для модернизации или сборки современных ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК. Она идеально подходит для базовых рабочих задач, учёбы и повседневного использования: работы с документами, просмотра контента в интернете и лёгкой многозадачности. Для ресурсоёмких сценариев, таких как монтаж видео или современные игры, одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, и потребуется установка второй такой же планки для двухканального режима и получения комфортных 16 ГБ суммарного объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR5 — новейшее поколение оперативной памяти, предлагающее повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима с более ранними поколениями. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает на предназначение для ноутбуков и компактных настольных систем, поэтому этот модуль нельзя установить в обычный ПК со стандартными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ на один модуль является отправной точкой для современных систем, его хватит для запуска операционной системы и нескольких приложений. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что делает систему в целом более отзывчивой и сокращает загрузки в играх и программах. Однако реальный прирост в производительности будет заметен лишь при работе в двухканальном режиме, для чего рекомендуется использовать два одинаковых модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминг CL46 является типичным для ранних модулей DDR5 начального уровня и указывает на относительно высокую латентность. В связке с частотой 5600 МГц это обеспечивает стабильную работу без экстремальных скоростей отклика. Данный модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP/EXPO, рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" в совместимых системах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства поддержку именно стандарта DDR5, так как установка несовместимого модуля физически невозможна. Также стоит проверить, поддерживает ли конкретная модель ноутбука частоту 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где критически важна компактность и гарантированная совместимость с тесным внутренним пространством. Отсутствие массивного теплорассеивателя не является минусом, так как модуль рассчитан на работу на номинальной частоте с тепловыделением, которое штатная система вентиляции ноутбука способна рассеять.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуке с двумя слотами оперативной памяти настоятельно рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их для активации двухканального режима. Это позволит практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти, что положительно скажется на скорости работы интегрированной графики и в ресурсоёмких приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда или что вы планируете заменить установленную планку, так как смешивание модулей DDR5 с разными характеристиками (частотой, таймингами, объёмом) может привести к нестабильной работе системы. Этот модуль — оптимальный выбор для недорогого и простого повышения производительности современного ноутбука. Если же вам изначально требуется 16 ГБ ОЗУ для игр или профессиональных задач, логичнее сразу рассмотреть готовый двухмодульный комплект на 16 ГБ (2x8 ГБ) с гарантированной совместимостью планок между собой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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