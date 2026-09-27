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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM

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Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 1
Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 2
Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
  • Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 1
  • Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 2
  • Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
228 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740448
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специалистов, собирающих или модернизирующих серверные рабочие станции и корпоративные системы, где на первом месте стоит стабильность, исправление ошибок на лету и работа с критически важными данными. Он не подходит для домашних игровых ПК или обычных настольных компьютеров, а ориентирован на задачи вроде виртуализации, работы с большими базами данных, профессионального рендеринга и вычислений в средах, где сбой из-за ошибки памяти недопустим. Объём в 64 ГБ на один модуль позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, что необходимо для работы с экстремально большими наборами данных и запуска множества виртуальных машин одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами серверный модуль памяти стандарта DDR5, который предлагает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (код коррекции ошибок) и функцией регистра (Reg). Это означает, что модуль содержит дополнительный регистр-буфер для адресных команд и сигналов, что снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти и повышает стабильность в системах с большим количеством установленных планок.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ и работает на эффективной частоте 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. Для серверных задач, связанных с интенсивными операциями ввода-вывода и обработкой крупных массивов информации, такая комбинация объёма и скорости критически важна. Она напрямую влияет на время выполнения сложных расчётов, скорость отклика баз данных и общую отзывчивость системы под серьёзной многопоточной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и большинство серверных модулей, эта память работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные тайминги (задержки) обычно указываются в спецификациях материнской платы и серверной платформы, так как в данном сегменте приоритет отдаётся максимальной стабильности, а не экстремальному разгону. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь, как правило, не используются; память работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, гарантированных производителем серверного оборудования.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти совместим только со специализированными серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с ECC. Крайне важно убедиться, что ваша платформа (чаще всего на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC) имеет соответствующие слоты и чипсет, рассчитанные на работу с регистровой памятью (RDIMM). Установка такого модуля в обычную десктопную материнскую плату для процессоров Core или Ryzen физически невозможна и приведёт к неработоспособности системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется без дополнительных декоративных радиаторов, что является стандартной практикой для серверного OEM-оборудования, где главное - это гарантированный отвод тепла за счёт продуманной системы воздушного потока внутри корпуса сервера или стойки. Отсутствие массивного радиатора также минимизирует риски механических помех при плотной установке множества модулей в слоты. Внешний вид выполнен в строгом, утилитарном дизайне без какой-либо подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко комплектовать серверную платформу под требуемый суммарный объём памяти. Серверные платформы обычно поддерживают многоканальные режимы (например, восьмиканальный), и для их активации модули необходимо устанавливать в строго определённые слоты, согласно руководству к материнской плате. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется использовать идентичные по характеристикам модули от того же производителя, чтобы обеспечить максимальную совместимость и стабильность работы всей системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой необходимо чётко понимать, что это серверная память с регистром и ECC, несовместимая с потребительскими десктопными платформами. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5 RDIMM. Также обратите внимание на форм-фактор: высота модуля стандартная, но в компактных корпусах стоит проверить наличие свободного пространства. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда серверов, рабочих станций для САПР, 3D-рендеринга и анализа данных, где важна бесперебойная работа и коррекция ошибок. Для обычного домашнего или игрового ПК стоит рассмотреть стандартные небуферизованные модули DIMM без поддержки ECC.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специалистов, собирающих или модернизирующих серверные рабочие станции и корпоративные системы, где на первом месте стоит стабильность, исправление ошибок на лету и работа с критически важными данными. Он не подходит для домашних игровых ПК или обычных настольных компьютеров, а ориентирован на задачи вроде виртуализации, работы с большими базами данных, профессионального рендеринга и вычислений в средах, где сбой из-за ошибки памяти недопустим. Объём в 64 ГБ на один модуль позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, что необходимо для работы с экстремально большими наборами данных и запуска множества виртуальных машин одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами серверный модуль памяти стандарта DDR5, который предлагает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (код коррекции ошибок) и функцией регистра (Reg). Это означает, что модуль содержит дополнительный регистр-буфер для адресных команд и сигналов, что снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти и повышает стабильность в системах с большим количеством установленных планок.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ и работает на эффективной частоте 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. Для серверных задач, связанных с интенсивными операциями ввода-вывода и обработкой крупных массивов информации, такая комбинация объёма и скорости критически важна. Она напрямую влияет на время выполнения сложных расчётов, скорость отклика баз данных и общую отзывчивость системы под серьёзной многопоточной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и большинство серверных модулей, эта память работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные тайминги (задержки) обычно указываются в спецификациях материнской платы и серверной платформы, так как в данном сегменте приоритет отдаётся максимальной стабильности, а не экстремальному разгону. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь, как правило, не используются; память работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, гарантированных производителем серверного оборудования.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти совместим только со специализированными серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с ECC. Крайне важно убедиться, что ваша платформа (чаще всего на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC) имеет соответствующие слоты и чипсет, рассчитанные на работу с регистровой памятью (RDIMM). Установка такого модуля в обычную десктопную материнскую плату для процессоров Core или Ryzen физически невозможна и приведёт к неработоспособности системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется без дополнительных декоративных радиаторов, что является стандартной практикой для серверного OEM-оборудования, где главное - это гарантированный отвод тепла за счёт продуманной системы воздушного потока внутри корпуса сервера или стойки. Отсутствие массивного радиатора также минимизирует риски механических помех при плотной установке множества модулей в слоты. Внешний вид выполнен в строгом, утилитарном дизайне без какой-либо подсветки, что полностью соответствует его профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко комплектовать серверную платформу под требуемый суммарный объём памяти. Серверные платформы обычно поддерживают многоканальные режимы (например, восьмиканальный), и для их активации модули необходимо устанавливать в строго определённые слоты, согласно руководству к материнской плате. Для дальнейшего расширения объёма рекомендуется использовать идентичные по характеристикам модули от того же производителя, чтобы обеспечить максимальную совместимость и стабильность работы всей системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой необходимо чётко понимать, что это серверная память с регистром и ECC, несовместимая с потребительскими десктопными платформами. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5 RDIMM. Также обратите внимание на форм-фактор: высота модуля стандартная, но в компактных корпусах стоит проверить наличие свободного пространства. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда серверов, рабочих станций для САПР, 3D-рендеринга и анализа данных, где важна бесперебойная работа и коррекция ошибок. Для обычного домашнего или игрового ПК стоит рассмотреть стандартные небуферизованные модули DIMM без поддержки ECC.

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Отзывы


Оперативная память Samsung DDR5 64GB RDIMM 5600 Mbps (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0EB0-CWM) 1 year, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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