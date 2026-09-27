Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600MHz, CL40, SO-DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти стандарта DDR5 создана для апгрейда современных ноутбуков и компактных настольных систем. Она станет отличным выбором для тех, кто хочет повысить отзывчивость системы в условиях интенсивной многозадачности - например, при работе с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и относительно нетребовательными приложениями. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы и легких творческих задач, но для профессионального монтажа видео или сложных инженерных расчетов стоит рассмотреть комплект из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и компактных материнских плат с соответствующими слотами. Используется новое поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современных систем. Частота в 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости платформы, особенно в связке с современными процессорами Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000/7000 серии для ноутбуков. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, этот параметр поможет минимизировать потенциальные "просадки" производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 начального и среднего уровня на подобной частоте. Это значит, что задержки при доступе к данным будут несколько выше, чем у более дорогих низколатентных комплектов, но для большинства повседневных задач разница будет малозаметна. Данная OEM-планка, как правило, не оснащена предустановленными профилями разгона XMP/EXPO, и будет работать на своей номинальной частоте 5600 МГц только в том случае, если данная частота официально поддерживается вашим ноутбуком или материнской платой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на базе процессоров, которые поддерживают память стандарта DDR5. Это, в первую очередь, мобильные платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее. Ключевой момент - необходимо заранее проверить спецификации вашего устройства, так как многие производители ноутбуков ограничивают максимально поддерживаемую частоту памяти, и планка может работать на более низкой скорости, например, 4800 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная OEM-версия модуля памяти не имеет радиатора, так как предназначена для установки в корпуса ноутбуков, где пространство ограничено, а система охлаждения спроектирована с учетом таких компактных компонентов. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с элементами системы охлаждения ноутбука. Подсветка также отсутствует, что соответствует корпоративному и практичному назначению данного продукта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете апгрейд ноутбука с одним свободным слотом, эта планка станет отличным вариантом для увеличения общего объёма ОЗУ. Однако для достижения максимальной производительности в новой сборке или при наличии двух свободных слотов лучше изначально приобрести гарантированно совместимый комплект из двух модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Перед заказом критически важно уточнить, поддерживает ли ваша модель ноутбука или материнская плата апгрейд памяти, какой тип (DDR5) и максимальный объём она допускает, а также какую частоту может обеспечить. Установка памяти в ноутбук часто требует разборки корпуса и может привести к потере гарантии. Данный модуль - отличное решение для простого и надежного увеличения объёма ОЗУ до комфортного уровня в современной мобильной системе, но энтузиастам, ищущим максимальную производительность для игр или разгона, стоит обратить внимание на комплекты с радиаторами и профилями XMP/EXPO для настольных ПК.