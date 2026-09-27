Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128 GB), 6400 MHz, CL46, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специалистов, работающих с серверными платформами, рабочими станциями высокой мощности или системами для обработки больших данных. Монструозный объем в 128 ГБ на одной планке решает задачи, связанные с виртуализацией, сложными вычислениями, рендерингом масштабных сцен или работой с огромными базами данных. Для обычного игрового или домашнего ПК такой объем избыточен, а вот для профессиональных инженерных и научных задач это инструмент, который позволяет обрабатывать в оперативной памяти проекты, неподъемные для стандартных комплектов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти DDR5 поколения, который пришел на смену DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и эффективность. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM). Это означает, что планка оснащена регистровым буфером, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Такие модули используются исключительно в серверных платформах и некоторых рабочих станциях и несовместимы с обычными потребительскими материнскими платами для настольных ПК, которые рассчитаны на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 128 ГБ, что является экстремальным значением даже для современного рынка. Частота работы 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, критически важную для процессоров с большим количеством ядер в серверных задачах, где скорость доступа к данным напрямую влияет на общее время выполнения операций. В сценариях работы с тяжелыми базами данных, моделирования или рендеринга комплекс из таких модулей способен значительно ускорить обработку, устраняя узкие места, связанные с подгрузкой информации с более медленных накопителей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что для памяти DDR5 такого объема и частоты является типичным показателем. Более высокие задержки по сравнению с потребительской памятью компенсируются огромной пропускной способностью и стабильностью работы в многоканальных конфигурациях под высокой нагрузкой. Рабочее напряжение обычно указывается производителем в спецификациях. Для серверной памяти, как правило, не используются стандартные профили разгона вроде XMP, вместо этого применяются предустановленные производительные профили (например, JEDEC или специфичные для платформы), обеспечивающие стабильную работу на заявленной частоте в серверной среде.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что данный модуль памяти совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают форм-фактор RDIMM и процессоры, рассчитанные на работу с зарегистрированной (буферизованной) памятью. Это платформы на базе Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые топовые рабочие станции. Установка этого модуля в обычный ПК с поддержкой DDR5 невозможна физически и электрически. Перед покупкой необходимо тщательно свериться со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и большинство серверных решений, поставляется, скорее всего, в классическом исполнении без массивных декоративных радиаторов, характерных для игровой памяти. Серверные корпуса обеспечивают продув планок памяти мощными системными вентиляторами. Наличие низкопрофильного радиатора или его отсутствие обусловлено требованиям к надежности, компактности размещения в стойке и гарантированному отводу тепла в условиях постоянной полной нагрузки. Подсветка (RGB) на таких модулях отсутствует как не соответствующая назначению оборудования.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 128 ГБ. В серверных платформах, как правило, используется многоканальная архитектура памяти (четырехканальная, восьмиканальная и более) для максимальной пропускной способности. Для ее активации необходимо установить модули в соответствии с руководством к материнской плате, обычно в определенные слоты. Для создания сбалансированной системы с максимальной производительностью рекомендуется приобретать идентичные модули комплектом от производителя, чтобы избежать проблем со стабильностью при работе на высоких частотах с большим объемом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость. Эта память не для игрового ПК. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно зарегистрированную (Registered/Buffered) память DDR5 RDIMM. Также проверьте список поддерживаемых объемов и частот модулей для вашей модели платы. При сборке системы с несколькими такими модулями учитывайте ограничение процессора на максимальный поддерживаемый объем ОЗУ и рекомендуемые конфигурации слотов для включения многоканального режима. Этот модуль - специализированное решение для профессиональных задач, где важны объем и стабильность, а не минимальные тайминги или эстетика.