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Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM

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Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
441 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740439
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций, серверов начального уровня и мощных систем для обработки данных, где важны не столько рекордная частота, сколько огромный объем и надежность. С одним модулем объемом 128 ГБ он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального 3D-рендеринга сложных сцен и научных вычислений. Для игровых ПК или обычной офисной многозадачности такая конфигурация избыточна, а вот для специализированных рабочих нагрузок, требующих большого адресного пространства в рамках одного канала или для сборки системы с несколькими такими модулями, она является отличным решением.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC. Регистр-буфер снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти, повышая стабильность при использовании большого числа модулей или высокой плотности, а коррекция ошибок (ECC) критически важна для систем, где целостность данных является приоритетом. Форм-фактор стандартный 288-контактный DIMM, но важно помнить, что RDIMM совместимы только с серверными и workstation-материнскими платами, поддерживающими этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 128 ГБ на одной планке является экстремальным показателем и позволяет собрать систему с терабайтами ОЗУ, используя ограниченное число слотов. Частота 5600 МГц для DDR5 RDIMM является сбалансированной и надежной, обеспечивая высокую пропускную способность для работы с массивами данных. В реальных профессиональных сценариях, таких как симуляции или рендеринг, именно объем памяти часто становится лимитирующим фактором, и наличие такого большого пула позволяет загружать целиком сложные проекты, минимизируя обращение к медленным накопителям.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL46 являются типичными для модулей DDR5 такого объема и частоты, балансируя между емкостью и приемлемой латентностью. Точное рабочее напряжение обычно указано в спецификациях модуля и автоматически регулируется платформой. Важно понимать, что серверные и рабочие станции редко ориентированы на разгон в классическом понимании, поэтому поддержка экстремальных профилей вроде XMP/EXPO для данной памяти не предусмотрена. Модуль рассчитан на работу на гарантированных частотах и таймингах с максимальной стабильностью.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с платформами, которые поддерживают DDR5 RDIMM с ECC. Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable, AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на Intel Core и AMD Ryzen Threadripper PRO с соответствующими чипсетами. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает именно RDIMM (Registered) модули, а не только обычные небуферизованные (UDIMM), и что BIOS обновлен до версии, которая зачастую необходима для работы с памятью такой плотности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. Для серверных платформ, где важен гарантированный отвод тепла в условиях плотной установки в стойке, используется обдув общими вентиляторами шасси. Высота планки стандартная, что исключает конфликты с любым серверным охлаждением. Подсветка или какие-либо элементы декоративного дизайна отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого компонента для профессиональной среды.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем (1x128GB), что дает гибкость при конфигурировании системы. Для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах) необходимо устанавливать кратное число модулей в соответствующие слоты, что обычно описывается в руководстве к материнской плате. Расширение системы в будущем потребует добавления идентичных или максимально близких по характеристикам модулей RDIMM, при этом смешивание разных партий или производителей в критически важных системах может потребовать дополнительного тестирования на стабильность.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам, поддерживающим Registered DDR5 (RDIMM). Использование этого модуля в обычной десктопной материнской плате для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (без поддержки RDIMM) невозможно. Также важно учитывать, что реальная работа на частоте 5600 МГц зависит от возможностей конкретного процессора и платы. Этот модуль оптимально подойдет для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где требуется экстремальный объем памяти на канал и коррекция ошибок. Для рядового пользователя это избыточное и несовместимое решение, которому следует предпочить стандартные небуферизованные комплекты UDIMM.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
128
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
128
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций, серверов начального уровня и мощных систем для обработки данных, где важны не столько рекордная частота, сколько огромный объем и надежность. С одним модулем объемом 128 ГБ он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального 3D-рендеринга сложных сцен и научных вычислений. Для игровых ПК или обычной офисной многозадачности такая конфигурация избыточна, а вот для специализированных рабочих нагрузок, требующих большого адресного пространства в рамках одного канала или для сборки системы с несколькими такими модулями, она является отличным решением.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC. Регистр-буфер снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти, повышая стабильность при использовании большого числа модулей или высокой плотности, а коррекция ошибок (ECC) критически важна для систем, где целостность данных является приоритетом. Форм-фактор стандартный 288-контактный DIMM, но важно помнить, что RDIMM совместимы только с серверными и workstation-материнскими платами, поддерживающими этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 128 ГБ на одной планке является экстремальным показателем и позволяет собрать систему с терабайтами ОЗУ, используя ограниченное число слотов. Частота 5600 МГц для DDR5 RDIMM является сбалансированной и надежной, обеспечивая высокую пропускную способность для работы с массивами данных. В реальных профессиональных сценариях, таких как симуляции или рендеринг, именно объем памяти часто становится лимитирующим фактором, и наличие такого большого пула позволяет загружать целиком сложные проекты, минимизируя обращение к медленным накопителям.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL46 являются типичными для модулей DDR5 такого объема и частоты, балансируя между емкостью и приемлемой латентностью. Точное рабочее напряжение обычно указано в спецификациях модуля и автоматически регулируется платформой. Важно понимать, что серверные и рабочие станции редко ориентированы на разгон в классическом понимании, поэтому поддержка экстремальных профилей вроде XMP/EXPO для данной памяти не предусмотрена. Модуль рассчитан на работу на гарантированных частотах и таймингах с максимальной стабильностью.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с платформами, которые поддерживают DDR5 RDIMM с ECC. Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable, AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на Intel Core и AMD Ryzen Threadripper PRO с соответствующими чипсетами. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает именно RDIMM (Registered) модули, а не только обычные небуферизованные (UDIMM), и что BIOS обновлен до версии, которая зачастую необходима для работы с памятью такой плотности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. Для серверных платформ, где важен гарантированный отвод тепла в условиях плотной установки в стойке, используется обдув общими вентиляторами шасси. Высота планки стандартная, что исключает конфликты с любым серверным охлаждением. Подсветка или какие-либо элементы декоративного дизайна отсутствуют, что соответствует сугубо утилитарному назначению этого компонента для профессиональной среды.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем (1x128GB), что дает гибкость при конфигурировании системы. Для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах) необходимо устанавливать кратное число модулей в соответствующие слоты, что обычно описывается в руководстве к материнской плате. Расширение системы в будущем потребует добавления идентичных или максимально близких по характеристикам модулей RDIMM, при этом смешивание разных партий или производителей в критически важных системах может потребовать дополнительного тестирования на стабильность.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам, поддерживающим Registered DDR5 (RDIMM). Использование этого модуля в обычной десктопной материнской плате для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (без поддержки RDIMM) невозможно. Также важно учитывать, что реальная работа на частоте 5600 МГц зависит от возможностей конкретного процессора и платы. Этот модуль оптимально подойдет для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где требуется экстремальный объем памяти на канал и коррекция ошибок. Для рядового пользователя это избыточное и несовместимое решение, которому следует предпочить стандартные небуферизованные комплекты UDIMM.

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Оперативная память Samsung, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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