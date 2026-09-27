Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надёжность хранения данных и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. Он оптимально подходит для сборки систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в составе файлового хранилища. В домашний игровой или офисный компьютер такой модуль устанавливать бессмысленно, так как его ключевые функции не будут востребованы, а совместимость со стандартными материнскими платами отсутствует.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4 в форм-факторе RDIMM. Буква R означает Registered (буферизированная), что указывает на наличие дополнительного регистра-буфера между контроллером памяти и чипами на самой планке. Это решение значительно разгружает контроллер памяти, повышая стабильность работы в системах с большим количеством установленных модулей, но одновременно увеличивает задержки и стоимость. Такой тип памяти физически и логически несовместим с обычными настольными платами, рассчитанными на небуферизованные модули UDIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. В серверных средах и рабочих станциях высокая пропускная способность критически важна для скорости обработки запросов, выполнения параллельных вычислений и работы с огромными массивами данных. Однако в сравнении с потребительскими комплектами, акцент здесь сделан не на предельной скорости для игр, а на гарантированной стабильности и отказоустойчивости при работе на заявленных частотах 24/7.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Серверная память, как правило, работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, которые жёстко определяются процессором и чипсетом. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте обычно не применяются, так как приоритетом является предсказуемость и совместимость. Рабочее напряжение в 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает баланс между энергоэффективностью и стабильностью работы.
Совместимость с платформой
Ключевой момент — этот модуль совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM) и ECC. Такие платы базируются на серверных чипсетах (например, Intel C-series, AMD SP) и процессорах, поддерживающих регистровую память (Xeon, EPYC, некоторые линейки Core с поддержкой ECC). Установка этого модуля в обычную настольную материнскую плату для процессоров Core i3/i5/i7 или Ryzen физически возможна, но система не запустится.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль относится к OEM-поставке и поставляется без декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций обычно организовано продуваемое массивное воздушное охлаждение, которого достаточно для поддержания приемлемого температурного режима даже под постоянной нагрузкой. Высота планки стандартна и не создаст проблем при плотной установке в слоты материнской платы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах крайне важно собирать конфигурацию из идентичных модулей, предпочтительно приобретённых одним комплектом, для обеспечения максимальной стабильности. Такие системы поддерживают многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), что в разы увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Заполнение слотов должно производиться строго по руководству к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — узкая платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (RDIMM) память с ECC. Смешивать этот тип модулей с обычной небуферизованной памятью (UDIMM) в одной системе нельзя. Также важно понимать, что этот модуль поставляется без розничной упаковки и с сокращённой гарантией (1 год), что типично для OEM-каналов поставок. Он станет отличным выбором для апгрейда существующего сервера или сборки новой рабочей станции, где важна корпоративная надёжность, но совершенно не подходит для домашнего использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 100 руб.2525 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-16)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитПамять оперативная Digma 16GB DGMAD43200016D
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16Gb 2666MHz (AS16GGB26CQYBGH/ES....
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR4 2666 SO-DIMM (ES.16G2V.PRH)
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8GB 3200MHz (KF432C16BB/8)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитПамять оперативная AMD Radeon 8GB DDR5 4800 DIMM Entertainment S...
-
В наличииЦена 11 620 руб.2905 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G3...
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6)
-
В наличииЦена 12 200 руб.3050 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz p...
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G1...
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для специализированных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят надёжность хранения данных и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. Он оптимально подходит для сборки систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в составе файлового хранилища. В домашний игровой или офисный компьютер такой модуль устанавливать бессмысленно, так как его ключевые функции не будут востребованы, а совместимость со стандартными материнскими платами отсутствует.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4 в форм-факторе RDIMM. Буква R означает Registered (буферизированная), что указывает на наличие дополнительного регистра-буфера между контроллером памяти и чипами на самой планке. Это решение значительно разгружает контроллер памяти, повышая стабильность работы в системах с большим количеством установленных модулей, но одновременно увеличивает задержки и стоимость. Такой тип памяти физически и логически несовместим с обычными настольными платами, рассчитанными на небуферизованные модули UDIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. В серверных средах и рабочих станциях высокая пропускная способность критически важна для скорости обработки запросов, выполнения параллельных вычислений и работы с огромными массивами данных. Однако в сравнении с потребительскими комплектами, акцент здесь сделан не на предельной скорости для игр, а на гарантированной стабильности и отказоустойчивости при работе на заявленных частотах 24/7.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Серверная память, как правило, работает на стандартных для платформы частотах и таймингах, которые жёстко определяются процессором и чипсетом. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте обычно не применяются, так как приоритетом является предсказуемость и совместимость. Рабочее напряжение в 1.2 В является стандартным для DDR4 и обеспечивает баланс между энергоэффективностью и стабильностью работы.
Совместимость с платформой
Ключевой момент — этот модуль совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают память типа Registered (RDIMM) и ECC. Такие платы базируются на серверных чипсетах (например, Intel C-series, AMD SP) и процессорах, поддерживающих регистровую память (Xeon, EPYC, некоторые линейки Core с поддержкой ECC). Установка этого модуля в обычную настольную материнскую плату для процессоров Core i3/i5/i7 или Ryzen физически возможна, но система не запустится.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль относится к OEM-поставке и поставляется без декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций обычно организовано продуваемое массивное воздушное охлаждение, которого достаточно для поддержания приемлемого температурного режима даже под постоянной нагрузкой. Высота планки стандартна и не создаст проблем при плотной установке в слоты материнской платы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах крайне важно собирать конфигурацию из идентичных модулей, предпочтительно приобретённых одним комплектом, для обеспечения максимальной стабильности. Такие системы поддерживают многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), что в разы увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Заполнение слотов должно производиться строго по руководству к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — узкая платформенная совместимость. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (RDIMM) память с ECC. Смешивать этот тип модулей с обычной небуферизованной памятью (UDIMM) в одной системе нельзя. Также важно понимать, что этот модуль поставляется без розничной упаковки и с сокращённой гарантией (1 год), что типично для OEM-каналов поставок. Он станет отличным выбором для апгрейда существующего сервера или сборки новой рабочей станции, где важна корпоративная надёжность, но совершенно не подходит для домашнего использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung DDR4 8GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg 1.2V M393A1K43FB2-CWE) 1 year, OEM