Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 64GB (1x64GB), 2933 MHz, CL21, для сервера

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных и рабочих станций, где критически важны стабильность работы, большой объём и поддержка ECC. Он идеально подходит для сборки или апгрейда систем, выполняющих задачи виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или вычислений в САПР. Для игрового или домашнего ПК такая планка не подойдёт, её сильная сторона - надёжность под высокими и постоянными нагрузками, а не экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает современный баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью для серверных платформ. Ключевая особенность - форм-фактор DIMM для настольных систем, но с ориентировкой на совместимость со специализированными серверными материнскими платами. Важно понимать, что для обычных ПК на чипсетах Intel Core или AMD Ryzen такая память с регистрами (Registered, RDIMM) скорее всего не подойдёт из-за архитектурных различий в контроллере памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 64 ГБ предоставляет огромные ресурсы для работы с тяжёлыми приложениями и множеством виртуальных машин. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В сценариях, где важен именно большой объём данных в оперативке, например, для кэширования СУБД или загрузки сложных трёхмерных моделей, этот параметр важнее предельно низких таймингов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги на уровне CL21 соответствуют спецификациям серверной памяти с повышенным объёмом чипов и поддержкой коррекции ошибок (ECC). Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4 - 1.2 В, что способствует общей энергоэффективности системы. Для серверных модулей не предусмотрены профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как они рассчитаны на работу на штатных, гарантированных частотах с максимальной стабильностью.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для серверных платформ, поддерживающих регистровую память (RDIMM) с ECC, например, на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой сверить список поддерживаемой памяти (QVL) конкретной серверной материнской платы, чтобы убедиться в совместимости именно с этим типом, объёмом и частотой модулей. Установка такой планки в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как правило, выполняется в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что продиктовано требованиями к плотной компоновке в серверных стойках и наличием активного обдува корпусными вентиляторами. Отсутствие подсветки и декоративных элементов - норма для профессионального оборудования, где на первом месте функциональность и надёжность. Высота планки позволяет устанавливать их даже в очень плотные слоты без риска конфликта с охлаждением процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одиночным модулем, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, вставляя нужное количество планок в доступные слоты. Для активации многоканального режима и максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками от того же производителя для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая ориентация на серверные платформы с поддержкой RDIMM ECC. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор рассчитаны именно на этот тип памяти. Для игрового или офисного ПК нужна память без регистров (Unbuffered UDIMM). При сборке сервера планируйте конфигурацию памяти с учётом многоканального режима, устанавливая чётное количество одинаковых модулей. Этот модуль оптимален для тех, кому нужен большой и надёжный объём памяти для профессиональных задач, а не максимальные мегагерцы для игр.