Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 32Gb (1x32 GB), 3200 MHz, CL19, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung предназначен прежде всего для серверных систем, рабочих станций и профессиональных компьютеров, где критически важны стабильность и поддержка больших объемов данных. Он идеально подойдет для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или выполнения ресурсоемких вычислений в инженерных пакетах. Для обычного домашнего или игрового ПК он не подходит, так как создан для иного сегмента задач с упором на надежность и масштабируемость, а не на максимальные частоты и низкие задержки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью для серверных решений. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя буферный регистр для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал и увеличивать общий объем памяти в системе, что и является основной целью данного типа модулей, в отличие от более распространенных UDIMM для потребительских ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 32 ГБ, что делает его отличным строительным блоком для создания конфигураций с памятью в 128, 256 ГБ и более. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая ускоряет обработку больших массивов информации в серверных приложениях. В реальных задачах, таких как работа с СУБД или рендеринг, значительный объём в сочетании с этой частотой позволит системе держать в памяти больше данных для мгновенного доступа, минимизируя обращение к более медленным накопителям.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для серверной памяти данного класса и частоты. Акцент в RDIMM делается не на сверхнизкие задержки, а на стабильность работы и поддержку больших объёмов. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Стоит отметить, что данный модуль не поддерживает потребительские технологии автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку в серверных материнских платах частота и тайминги настраиваются согласно спецификациям платформы и требованиям стабильности.

Совместимость с платформой

Модуль Samsung DDR4 RDIMM совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают регистровую память (RDIMM или LRDIMM). Его нельзя установить в обычные материнские платы для настольных ПК, рассчитанные на UDIMM (unbuffered) память. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной материнской платы или системной платы, а также убедиться, что процессор и чипсет поддерживают заявленную частоту 3200 МГц в конфигурации с RDIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, как и многие серверные модули, не оснащена массивными радиаторами, поскольку в корпусах серверов и рабочих станций, как правило, организован направленный продув корпуса для эффективного охлаждения всех компонентов. Высота планки стандартная, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных стойках. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что соответствует профессиональной среде эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, что позволяет гибко формировать необходимый общий объем памяти, устанавливая несколько одинаковых планок. Для достижения максимальной производительности важно заполнять слоты в соответствии с руководством к материнской плате для активации многоканального режима (чаще всего двухканального или четырёхканального). При расширении системы настоятельно рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги, производитель и ревизия), чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая ориентация на серверные и рабочие станции с поддержкой RDIMM. Установка в обычный настольный ПК невозможна физически и электрически. При сборке профессиональной системы критически важно проверить совместимость конкретной модели модуля с вашей материнской платой и процессором, так как поддержка частоты 3200 МГц может зависеть от поколения CPU и версии BIOS. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кому нужен надежный и ёмкий кирпичик для построения серверной памяти с большим суммарным объёмом. Для игровых или мультимедийных ПК стоит рассматривать комплекты нерегистровой памяти (UDIMM) с поддержкой XMP/EXPO.