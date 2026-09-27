Оперативная память Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg Dual Rank 1.2V (M393A2K43EB3-CWE)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-25600) 3200MHz ECC Reg Dual Rank 1.2V (M393A2K43EB3-CWE)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти Samsung DDR4 с поддержкой ECC и регистровой буферизацией создан для корпоративных серверов, рабочих станций и высоконагруженных систем, где критически важна стабильность и целостность данных. Он идеально подходит для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных, выполнения сложных научных вычислений или рендеринга, где обычная небуферизованная память для десктопов может оказаться недостаточно надежной. Этот модуль не является решением для игровых или домашних ПК, его применение строго ориентировано на профессиональную серверную и высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в стандарте DDR4, что обеспечивает современную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM – Registered DIMM, который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти процессора. Это позволяет устанавливать большие объемы памяти на один канал и повышает стабильность системы, однако делает модуль несовместимым с обычными материнскими платами для настольных ПК, рассчитанными на UDIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является распространенным стандартом для серверных конфигураций, позволяя набирать значительный суммарный объем ОЗУ в многоканальных сборках. Номинальная частота работы равна 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для ускорения обработки больших массивов информации в серверных задачах. В реальных сценариях, таких как работа с СУБД или виртуализация, сочетание объема и скорости уменьшает задержки и повышает общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и конкретное напряжение скорректированы производителем для гарантированной стабильной работы в целевом серверном сегменте. Важно понимать, что серверная память ECC Registered не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку ее приоритетом является абсолютная надежность, а не экстремальная производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и рассчитан на работу строго на заявленных производителем частотах и таймингах в совместимых серверных платформах.
Совместимость с платформой
Этот модуль совместим только с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память стандарта DDR4 RDIMM с ECC. Как правило, это платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые рабочие станции. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша серверная плата поддерживает именно регистровую (Registered/Buffered) память с ECC, так как установка такого модуля в слот для небуферизованной (Unbuffered) памяти невозможна физически и функционально.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль поставляется в стандартном исполнении без дополнительных радиаторов, что типично для многих серверных решений, где в корпусных стойках организовано интенсивное продуваемое охлаждение. Высота планки соответствует стандартному форм-фактору и предназначена для установки в серверные слоты, где соседство с крупными кулерами не является проблемой. Отсутствие декоративной подсветки также соответствует профессиональному назначению оборудования, где приоритетом является функциональность и надежность, а не визуальное оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти. Для построения серверной системы, как правило, требуется установка нескольких таких модулей для активации многоканальных режимов (чаще всего двухканального или восьмиканального, в зависимости от платформы), что существенно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении или сборке системы важно использовать модули с идентичными характеристиками – частотой, таймингами, объемом и, что критично, одинаковым ранком (Dual Rank, как в данной модели).
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – эта память абсолютно несовместима с потребительскими настольными ПК и ноутбуками, она предназначена исключительно для серверов и рабочих станций с поддержкой Registered ECC DDR4. Перед покупкой необходимо тщательно сверить модель материнской платы и процессора со списком поддерживаемой памяти (QVL). Также стоит учитывать, что использование регистровой памяти может вносить небольшую дополнительную задержку из-за буферизации, однако этот компромисс оправдан для достижения максимальной стабильности и поддержки больших объемов ОЗУ. Этот модуль Samsung станет отличным выбором для модернизации или сборки корпоративного сервера, где на первом месте стоит бесперебойная работа и защита данных, а не разгонный потенциал.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти Samsung DDR4 с поддержкой ECC и регистровой буферизацией создан для корпоративных серверов, рабочих станций и высоконагруженных систем, где критически важна стабильность и целостность данных. Он идеально подходит для развертывания виртуальных машин, работы с крупными базами данных, выполнения сложных научных вычислений или рендеринга, где обычная небуферизованная память для десктопов может оказаться недостаточно надежной. Этот модуль не является решением для игровых или домашних ПК, его применение строго ориентировано на профессиональную серверную и высокопроизводительную вычислительную инфраструктуру.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в стандарте DDR4, что обеспечивает современную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM – Registered DIMM, который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти процессора. Это позволяет устанавливать большие объемы памяти на один канал и повышает стабильность системы, однако делает модуль несовместимым с обычными материнскими платами для настольных ПК, рассчитанными на UDIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является распространенным стандартом для серверных конфигураций, позволяя набирать значительный суммарный объем ОЗУ в многоканальных сборках. Номинальная частота работы равна 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для ускорения обработки больших массивов информации в серверных задачах. В реальных сценариях, таких как работа с СУБД или виртуализация, сочетание объема и скорости уменьшает задержки и повышает общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и конкретное напряжение скорректированы производителем для гарантированной стабильной работы в целевом серверном сегменте. Важно понимать, что серверная память ECC Registered не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку ее приоритетом является абсолютная надежность, а не экстремальная производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и рассчитан на работу строго на заявленных производителем частотах и таймингах в совместимых серверных платформах.
Совместимость с платформой
Этот модуль совместим только с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память стандарта DDR4 RDIMM с ECC. Как правило, это платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые рабочие станции. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша серверная плата поддерживает именно регистровую (Registered/Buffered) память с ECC, так как установка такого модуля в слот для небуферизованной (Unbuffered) памяти невозможна физически и функционально.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль поставляется в стандартном исполнении без дополнительных радиаторов, что типично для многих серверных решений, где в корпусных стойках организовано интенсивное продуваемое охлаждение. Высота планки соответствует стандартному форм-фактору и предназначена для установки в серверные слоты, где соседство с крупными кулерами не является проблемой. Отсутствие декоративной подсветки также соответствует профессиональному назначению оборудования, где приоритетом является функциональность и надежность, а не визуальное оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти. Для построения серверной системы, как правило, требуется установка нескольких таких модулей для активации многоканальных режимов (чаще всего двухканального или восьмиканального, в зависимости от платформы), что существенно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении или сборке системы важно использовать модули с идентичными характеристиками – частотой, таймингами, объемом и, что критично, одинаковым ранком (Dual Rank, как в данной модели).
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – эта память абсолютно несовместима с потребительскими настольными ПК и ноутбуками, она предназначена исключительно для серверов и рабочих станций с поддержкой Registered ECC DDR4. Перед покупкой необходимо тщательно сверить модель материнской платы и процессора со списком поддерживаемой памяти (QVL). Также стоит учитывать, что использование регистровой памяти может вносить небольшую дополнительную задержку из-за буферизации, однако этот компромисс оправдан для достижения максимальной стабильности и поддержки больших объемов ОЗУ. Этот модуль Samsung станет отличным выбором для модернизации или сборки корпоративного сервера, где на первом месте стоит бесперебойная работа и защита данных, а не разгонный потенциал.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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