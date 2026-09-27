Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 16Gb (1x16GB), 3200MHz, CL22, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти является отличным решением для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогих систем, где на первом месте стоит надежность и емкость по доступной цене. Он подойдет пользователям, которым нужен существенный запас оперативной памяти для работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательными программами, но которые не ставят во главу угла максимальную игровую производительность. Если ваша задача - увеличить объем ОЗУ в существующей системе на платформе DDR4 для большей многозадачности без лишних трат на высокие частоты, этот модуль станет практичным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на сегодня является массовым и устанавливается в большинство современных настольных ПК. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4; установить ее в плату под старый DDR3 или новый DDR5 физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем, в ноутбуки и компактные ПК (которые используют SO-DIMM) такая планка не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 16 ГБ, что для многих пользователей является комфортным количеством памяти для решения повседневных и рабочих задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота представляет собой сбалансированный вариант между базовыми показателями (например, 2666 МГц) и топовыми разгонными решениями, давая заметный прирост по сравнению с более медленными модулями, особенно при работе в паре в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22 - это достаточно высокий показатель латентности, что характерно для недорогих модулей большой емкости на базовой частоте. Это означает, что память будет работать с чуть большими задержками по сравнению с модулями с таймингами CL16 или CL18 на той же частоте, что может быть заметно в некоторых игровых и профессиональных сценариях. Модуль, скорее всего, не оснащен предустановленным профилем XMP для Intel-платформ, а работает на своей номинальной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении для DDR4 (обычно 1.2 В), что упрощает установку и гарантирует совместимость с самым широким кругом систем без необходимости настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с процессорами и материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4. Важно понимать, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не только от самой планки, но и от процессора (например, базовой частоты для младших моделей Intel) и чипсета материнской платы. На многих современных платформах частота 3200 МГц является стандартной и будет поддерживаться "из коробки", но на старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация в BIOS. Для сборки двухканального режима потребуется установка двух одинаковых модулей в соответствующие слоты на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная память представлена в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов и подсветки. Это снижает общую высоту планки, исключая любые конфликты с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Радиатор на таких базовых частотах не является необходимым с точки зрения охлаждения, так как модуль не предназначен для экстремального разгона и тепловыделение у него находится на умеренном уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете один модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется купить два таких модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Двухканальный режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих приложениях. Если вы планируете в будущем расширять объем, старайтесь добавлять максимально похожие по характеристикам модули.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это один модуль в комплекте, поэтому для двухканального режима потребуется покупка второй аналогичной планки. Также помните, что высокие тайминги CL22 могут стать узким местом в задачах, критичных к латентности памяти. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты под память стандарта DDR4. Этот модуль оптимально подойдет для создания системы с большим объемом ОЗУ под нетребовательные задачи или для апгрейда старого ПК на DDR4 без лишних инвестиций в скоростные характеристики. Геймерам, собирающим сбалансированную сборку, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более низкими таймингами, а для офисных задач, где важен только объем, можно смотреть в сторону более доступных вариантов с меньшей частотой.