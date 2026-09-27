Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 16GB (1x16GB), 2933MHz, CL21, SO-DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для модернизации ноутбуков и компактных настольных систем, где приоритетом является увеличение оперативной памяти для комфортной многозадачности. С объёмом 16 ГБ вы сможете работать с десятками вкладок в браузере, одновременно запускать несколько офисных и профессиональных приложений без заметных подтормаживаний. Это хорошее решение для обновления домашнего или рабочего ноутбука, которому не хватает стандартных 4 или 8 ГБ, но при этом не требуется экстремальная скорость для игр или тяжёлого монтажа видео.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, компактных ПК и моноблоков. Ключевое отличие от настольных планок DIMM - это меньший физический размер, поэтому установить его в обычный компьютерный слот невозможно. Современный стандарт DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3, что делает этот модуль актуальным для большинства современных мобильных платформ.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 16 ГБ, что является отличным выбором для серьёзной многозадачности. Рабочая частота 2933 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную скорость обмена данными между процессором и памятью для подавляющего большинства повседневных и рабочих задач. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота может дать прирост, но для офисной работы, веб-серфинга и потребления контента разница с более дорогими высокочастотными комплектами будет практически незаметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL21, что является типичным значением для памяти данного класса частоты. Более высокие латентности (по сравнению с игровыми модулями CL16-CL18) компенсируются умеренной ценой и достаточны для штатного режима работы ноутбука. Этот OEM-модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поэтому его заявленная частота 2933 МГц будет достигнута только в том случае, если её поддерживают процессор и чипсет вашего ноутбука.

Совместимость с платформой

Крайне важно убедиться, что ваш ноутбук или компактная система используют память стандарта DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM для установки. Максимальная частота работы модуля будет ограничена поддержкой вашего процессора и материнской платы. Многие современные мобильные процессоры Intel и AMD поддерживают частоту 2933 МГц, но в более старых или бюджетных системах память может автоматически понизить частоту, например, до 2400 МГц, что является нормальным поведением. Перед покупкой рекомендуется проверить спецификации вашего устройства.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов или подсветки, что является стандартом для большинства ноутбуков. Отсутствие массивного радиатора позволяет установить планку даже в очень тонкие корпуса, где важен минимальный зазор между компонентами. Эффективного охлаждения для памяти с такими характеристиками в ноутбуке обычно достаточно за счёт общей системы вентиляции корпуса, поэтому перегрев маловероятен при штатной работе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Если в вашем ноутбуке два слота памяти и один из них свободен, вы можете установить эту планку для существенного увеличения общего объёма ОЗУ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить второй модуль идентичного или очень близкого по характеристикам объёма и частоты. Помните, что смешивание модулей от разных производителей или с разными таймингами иногда может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это проверка совместимости: убедитесь, что ваше устройство использует DDR4, а не DDR3, и имеет свободный слот для апгрейда. Также помните, что заявленная частота 2933 МГц - это максимум, а реальная рабочая частота определяется процессором и BIOS вашего ноутбука. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям, которым нужен простой и надёжный способ увеличить объём оперативной памяти для комфортной работы без разгона и излишеств. Если же вы собираете мощный игровой ноутбук или рабочую станцию, где важна каждая доля производительности, возможно, стоит рассмотреть двухканальный комплект из двух планок с более низкими таймингами и гарантированной поддержкой высоких частот.