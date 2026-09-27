Оперативная память Samsung, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, SO-DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти в первую очередь предназначен для плавного апгрейда ноутбука или компактного ПК. Объём в 16 ГБ на одной планке закрывает потребности в многозадачности - можно работать с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже некоторыми творческими программами без серьёзных подтормаживаний. Это отличное решение для обновления домашнего или офисного лэптопа, которому не хватает стандартных 4 или 8 ГБ, но не претендующее на статус игрового или профессионального.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными ноутбуками и компактными системами, выпущенными примерно с 2016-2017 годов. Важно обратить внимание на форм-фактор SO-DIMM - это компактные планки, предназначенные исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Установить такой модуль в стандартный слот для настольной памяти DIMM физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 16 ГБ на одной планке, что позволяет либо сразу получить комфортный рабочий объём, либо установить две таких планки для выхода на 32 ГБ в двухканальном режиме. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для многих ноутбучных платформ и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. Для офисной работы, учёбы и потребления контента прирост по сравнению с базовыми 2133 или 2400 МГц будет малозаметен, но в некоторых играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота может дать небольшое преимущество.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Латентность памяти обозначена как CL19, что является типичным значением для модулей стандартной частоты 2666 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Данный модуль OEM-поставки, как правило, не поддерживает технологию автоматического разгона XMP, и его настройки записаны в стандартном профиле JEDEC. Это означает, что в совместимой системе память автоматически запустится на заявленных 2666 МГц без необходимости каких-либо настроек в BIOS, что идеально для пользователей, не желающих углубляться в разгон.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (мобильные серии Ryzen), имеющими слоты SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно память DDR4, каков максимальный поддерживаемый объём на слот и общую частоту. Некоторые бюджетные ноутбуки могут ограничивать частоту на уровне 2400 МГц, в таком случае модуль будет работать на этой более низкой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти поставляется в OEM-исполнении, то есть без каких-либо декоративных радиаторов или элементов подсветки. Это стандартный вид модулей для ноутбуков, где главным приоритетом является компактность и гарантированная совместимость по высоте с тесным внутренним пространством корпуса. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как в ноутбуках память обычно работает в штатном режиме без экстремального разгона, а система охлаждения корпуса рассчитана на отвод тепла от всех компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может увеличить производительность графического ядра и некоторых приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, вы можете добавить эту планку к уже установленной, но для оптимальной работы рекомендуется использовать модули одинакового объёма, частоты и таймингов, в идеале - из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Не пытайтесь установить его в настольную материнскую плату. Также помните, что ноутбуки часто имеют ограничения на максимальный объём и частоту памяти, которые можно уточнить в технической документации. Данный модуль является отличным выбором для апгрейда старого ноутбука с 4/8 ГБ или для сборки тихого мини-ПК, где не нужна подсветка. Геймерам или пользователям профессиональных приложений, которым важна максимальная скорость отклика, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокими частотами, но для повседневных задач этот вариант предлагает отличный баланс цены и объёма.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти в первую очередь предназначен для плавного апгрейда ноутбука или компактного ПК. Объём в 16 ГБ на одной планке закрывает потребности в многозадачности - можно работать с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже некоторыми творческими программами без серьёзных подтормаживаний. Это отличное решение для обновления домашнего или офисного лэптопа, которому не хватает стандартных 4 или 8 ГБ, но не претендующее на статус игрового или профессионального.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными ноутбуками и компактными системами, выпущенными примерно с 2016-2017 годов. Важно обратить внимание на форм-фактор SO-DIMM - это компактные планки, предназначенные исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Установить такой модуль в стандартный слот для настольной памяти DIMM физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объём в 16 ГБ на одной планке, что позволяет либо сразу получить комфортный рабочий объём, либо установить две таких планки для выхода на 32 ГБ в двухканальном режиме. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для многих ноутбучных платформ и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. Для офисной работы, учёбы и потребления контента прирост по сравнению с базовыми 2133 или 2400 МГц будет малозаметен, но в некоторых играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота может дать небольшое преимущество.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Латентность памяти обозначена как CL19, что является типичным значением для модулей стандартной частоты 2666 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В. Данный модуль OEM-поставки, как правило, не поддерживает технологию автоматического разгона XMP, и его настройки записаны в стандартном профиле JEDEC. Это означает, что в совместимой системе память автоматически запустится на заявленных 2666 МГц без необходимости каких-либо настроек в BIOS, что идеально для пользователей, не желающих углубляться в разгон.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с 6-го поколения Core) и AMD (мобильные серии Ryzen), имеющими слоты SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно память DDR4, каков максимальный поддерживаемый объём на слот и общую частоту. Некоторые бюджетные ноутбуки могут ограничивать частоту на уровне 2400 МГц, в таком случае модуль будет работать на этой более низкой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти поставляется в OEM-исполнении, то есть без каких-либо декоративных радиаторов или элементов подсветки. Это стандартный вид модулей для ноутбуков, где главным приоритетом является компактность и гарантированная совместимость по высоте с тесным внутренним пространством корпуса. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как в ноутбуках память обычно работает в штатном режиме без экстремального разгона, а система охлаждения корпуса рассчитана на отвод тепла от всех компонентов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может увеличить производительность графического ядра и некоторых приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них свободен, вы можете добавить эту планку к уже установленной, но для оптимальной работы рекомендуется использовать модули одинакового объёма, частоты и таймингов, в идеале - из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Не пытайтесь установить его в настольную материнскую плату. Также помните, что ноутбуки часто имеют ограничения на максимальный объём и частоту памяти, которые можно уточнить в технической документации. Данный модуль является отличным выбором для апгрейда старого ноутбука с 4/8 ГБ или для сборки тихого мини-ПК, где не нужна подсветка. Геймерам или пользователям профессиональных приложений, которым важна максимальная скорость отклика, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокими частотами, но для повседневных задач этот вариант предлагает отличный баланс цены и объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, Комплект
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