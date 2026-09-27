Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 128GB (1x128 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM, ECC, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессионалов и корпоративных пользователей, которым критически важна стабильность и поддержка большого объёма данных в памяти. Он идеально подходит для оснащения серверов, рабочих станций для инженерного моделирования, рендеринга сложных сцен, анализа больших данных и работы с виртуализацией. Для рядового домашнего или игрового ПК подобный модуль избыточен и несовместим, но в специализированных системах он обеспечивает поддержку массивных проектов и высокую надёжность за счёт коррекции ошибок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, выполненный в серверном форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от обычных UDIMM для десктопов - наличие регистра-буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти, позволяя устанавливать больше модулей большого объёма на одну материнскую плату. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и является распространённым выбором для современных серверных платформ и высокопроизводительных рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющим объёмом в 128 ГБ, что позволяет обрабатывать в оперативной памяти огромные массивы информации без обращения к медленным дискам. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что ускоряет операции обмена информацией между процессором и памятью. В задачах, где важна не только ёмкость, но и скорость доступа - например, при работе с САПР или симуляциях, - эта комбинация объёма и частоты даёт значительный прирост эффективности по сравнению с более медленными или менее ёмкими решениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на относительно высокую латентность, что характерно для серверной памяти большого объёма. Это компромисс между огромной ёмкостью, стабильностью и способностью работать на высокой частоте 3200 МГц. Как правило, серверная память такого класса работает на стандартном для DDR4 напряжении и не использует потребительские профили разгона вроде XMP, её настройки зачастую определяются протоколами платформы (например, Intel Scalable Memory Interconnect) для гарантированной стабильности 24/7.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим только со специализированными серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память типа DDR4 RDIMM с функцией ECC. Он не подойдёт для обычных настольных ПК на платформах Intel Core или AMD Ryzen. Критически важно перед покупкой проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей конкретной серверной платы или системной платы рабочей станции, чтобы убедиться в поддержке модулей такого большого объёма на канал и частоты 3200 МГц, что может зависеть от процессора и ревизии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль относится к категории OEM-поставок и, как правило, не оснащён дополнительными радиаторами. В серверных стойках и рабочих станциях обычно используется активное или пассивное обдуваемое airflow-охлаждение всего массива модулей памяти, что эффективно отводит тепло даже при длительной полной нагрузке. Внешний вид утилитарен, подсветка отсутствует, что полностью соответствует его профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль (1x128 ГБ), что даёт возможность гибко комплектовать систему под нужный общий объём, комбинируя несколько таких планок. Для серверных платформ важен не двухканальный, а многоканальный режим (часто четырёх- или восьмиканальный), который активируется при правильной установке модулей в слоты согласно руководству к материнской плате. Это кратно увеличивает совокупную пропускную способность подсистемы памяти. При расширении системы крайне рекомендуется использовать идентичные модули из одной партии для избежания проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: этот модуль неработоспособен в обычных десктопах. Также стоит учитывать, что поддержка частоты 3200 МГц зависит от возможностей конкретного серверного процессора и чипсета. Высота модуля стандартна, но при установке в плотные серверные конфигурации важно соблюдать порядок установки, указанный в документации. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на требования вашей серверной платформы и задачи: для виртуализации и баз данных важен общий объём, для вычислительных задач - также и частота. Этот модуль - оптимальный выбор для апгрейда сервера или сборки мощной рабочей станции, где приоритетом является большой объём надёжной памяти с коррекцией ошибок.