Описание товара Оперативная память Samsung 96GbDDR5 M321RYGA0PB2-CCP 6400MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первый план выходят максимальная стабильность, поддержка большого объёма и бесперебойная работа под экстремальными нагрузками. Он идеально подходит для задач рендеринга сложных трёхмерных сцен, вычислений в системах автоматизированного проектирования (CAD), обработки больших данных, виртуализации и работы с ёмкими базами данных. Для игровых компьютеров или домашних мультимедийных систем эта память избыточна и несовместима, её сильная сторона - надёжность в круглосуточном режиме работы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность данной модели - поддержка технологий Registred (RDIMM) и ECC (код коррекции ошибок), которые критически важны для отказоустойчивости серверов. Форм-фактор DIMM предназначен для установки в настольные системные платы или серверные материнские платы соответствующего типа, но важно помнить, что использование регистровой памяти с ECC возможно только на поддерживающих её серверных платформах.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль предлагает колоссальный объём в 96 ГБ, что позволяет рабочей станции или серверу работать с огромными массивами информации без необходимости обращения к более медленной дисковой подсистеме. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, значительно ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В сценариях, где приложения загружают в память десятки гигабайт данных - например, симуляции или научные расчёты, - такая комбинация объёма и скорости минимизирует простои и повышает общую эффективность системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как типичный представитель серверной памяти, этот модуль DDR5 ориентирован в первую очередь на стабильность, а не на агрессивные тайминги для разгона. Его работа на заявленной частоте 6400 МГц обеспечивается стандартными настройками SPD, а не потребительскими профилями вроде XMP или EXPO. Регистровая буферизация сигнала и коррекция ошибок (ECC) добавляют небольшую дополнительную латентность, что является платой за высочайший уровень надёжности и возможность использования большого количества модулей на один канал памяти.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти совместим исключительно с серверными платформами, поддерживающими DDR5 RDIMM с ECC. Он не подойдёт для обычных настольных материнских плат для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, даже если те имеют слоты DIMM под DDR5. Перед покупкой необходимо тщательно сверить спецификации вашей серверной материнской платы или системной платы рабочей станции, убедившись в поддержке регистровой (RDIMM) буферизованной памяти, её максимального объёма на слот и рекомендуемых частот. Использование такого модуля в непредназначенной для него плате невозможно физически или приведёт к ошибкам на этапе POST.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом серверном форм-факторе без декоративных радиаторов и подсветки, что является стандартом для данного сегмента. Его конструкция оптимизирована для обеспечения пассивного охлаждения в условиях плотного монтажа в серверные стойки с принудительным обдувом. Отсутствие массивных радиаторов позволяет устанавливать планки вплотную друг к другу, максимально используя все доступные слоты на материнской плате, что критически важно для наращивания общего объёма памяти в системе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль оперативной памяти. Для активации многоканальных режимов (обычно двухканального или восьмиканального в серверных конфигурациях) потребуется установка парного количества идентичных модулей в слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении объёма системы настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно идентичными характеристиками: производитель, объём, ранг, частота и тайминги, чтобы гарантировать стабильность работы на серверной платформе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая целевая направленность модуля. Он несовместим с потребительскими платформами и предназначен только для серверов и специализированных рабочих станций. При выборе необходимо в первую очередь сверяться со списком совместимости (QVL) вашей серверной материнской платы. Данный модуль станет отличным выбором для апгрейда существующего сервера или сборки новой системы для вычислительно сложных и ответственных задач, где неприемлемы сбои из-за ошибок памяти. Для обычного пользователя это неподходящее и экономически неоправданное решение.