Описание товара Оперативная память Samsung 64Gb DDR5 M321R8GA0EB2-CCP 6400MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важны стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для систем, занимающихся сложными вычислениями, обработкой больших массивов данных, виртуализацией или запуском ответственных приложений, где сбой из-за ошибки памяти недопустим. В игровых и обычных пользовательских ПК такая память не применяется, так как её особенности ориентированы на задачи, где надёжность превалирует над максимальной скоростью отклика.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность энергопотребления по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем, но не обычных ПК, а специализированных платформ. Ключевая особенность – поддержка технологий Registered (буферизованная) и ECC (коррекция ошибок), что определяет его узкую профессиональную сферу применения.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночный модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ, что позволяет работать с чрезвычайно большими проектами, виртуальными машинами и базами данных без необходимости постоянной подкачки данных с диска. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью в ресурсоёмких задачах, таких как рендеринг, научные расчёты и симуляции.

Тайминги, напряжение и профили разгона

В памяти такого класса акцент смещён с низких таймингов на гарантированную стабильность и безошибочную работу. Точные значения задержек обычно указываются производителем серверной платформы. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте часто не активированы или имеют ограниченную поддержку, так как конфигурация памяти обычно выполняется в соответствии со строгими спецификациями серверного оборудования.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые официально поддерживают буферизованную (Registered) память DDR5 с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые профессиональные рабочие станции. Установка в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в стандартном промышленном дизайне, характерном для серверных компонентов, и, как правило, не оснащается массивными радиаторами или подсветкой. Охлаждение в штатных серверных стойках обеспечивается организованным потоком воздуха от корпусных вентиляторов. Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с системой охлаждения и позволяет плотную установку модулей в слоты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, но для серверных платформ крайне важно устанавливать память парами или в количестве, кратном спецификациям производителя материнской платы, для активации многоканальных режимов и увеличения общей пропускной способности. Расширение системы должно выполняться идентичными модулями, а конфигурация пулов памяти требует внимательного изучения руководства к серверу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – узкая совместимость исключительно с платформами, поддерживающими Registered ECC DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор имеют такую поддержку. Этот модуль не предназначен для разгона или использования в игровых системах. Оптимально он подойдёт для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где приоритетом является отказоустойчивость и работа с огромными объёмами данных. Для обычных задач лучше рассмотреть небуферизованную память без ECC.