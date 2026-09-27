Оперативная память Samsung 64Gb DDR5 M321R8GA0EB2-CCP 6400MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung 64Gb DDR5 M321R8GA0EB2-CCP 6400MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важны стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для систем, занимающихся сложными вычислениями, обработкой больших массивов данных, виртуализацией или запуском ответственных приложений, где сбой из-за ошибки памяти недопустим. В игровых и обычных пользовательских ПК такая память не применяется, так как её особенности ориентированы на задачи, где надёжность превалирует над максимальной скоростью отклика.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность энергопотребления по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем, но не обычных ПК, а специализированных платформ. Ключевая особенность – поддержка технологий Registered (буферизованная) и ECC (коррекция ошибок), что определяет его узкую профессиональную сферу применения.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ, что позволяет работать с чрезвычайно большими проектами, виртуальными машинами и базами данных без необходимости постоянной подкачки данных с диска. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью в ресурсоёмких задачах, таких как рендеринг, научные расчёты и симуляции.
Тайминги, напряжение и профили разгона
В памяти такого класса акцент смещён с низких таймингов на гарантированную стабильность и безошибочную работу. Точные значения задержек обычно указываются производителем серверной платформы. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте часто не активированы или имеют ограниченную поддержку, так как конфигурация памяти обычно выполняется в соответствии со строгими спецификациями серверного оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые официально поддерживают буферизованную (Registered) память DDR5 с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые профессиональные рабочие станции. Установка в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в стандартном промышленном дизайне, характерном для серверных компонентов, и, как правило, не оснащается массивными радиаторами или подсветкой. Охлаждение в штатных серверных стойках обеспечивается организованным потоком воздуха от корпусных вентиляторов. Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с системой охлаждения и позволяет плотную установку модулей в слоты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, но для серверных платформ крайне важно устанавливать память парами или в количестве, кратном спецификациям производителя материнской платы, для активации многоканальных режимов и увеличения общей пропускной способности. Расширение системы должно выполняться идентичными модулями, а конфигурация пулов памяти требует внимательного изучения руководства к серверу.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – узкая совместимость исключительно с платформами, поддерживающими Registered ECC DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор имеют такую поддержку. Этот модуль не предназначен для разгона или использования в игровых системах. Оптимально он подойдёт для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где приоритетом является отказоустойчивость и работа с огромными объёмами данных. Для обычных задач лучше рассмотреть небуферизованную память без ECC.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важны стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для систем, занимающихся сложными вычислениями, обработкой больших массивов данных, виртуализацией или запуском ответственных приложений, где сбой из-за ошибки памяти недопустим. В игровых и обычных пользовательских ПК такая память не применяется, так как её особенности ориентированы на задачи, где надёжность превалирует над максимальной скоростью отклика.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективность энергопотребления по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем, но не обычных ПК, а специализированных платформ. Ключевая особенность – поддержка технологий Registered (буферизованная) и ECC (коррекция ошибок), что определяет его узкую профессиональную сферу применения.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ, что позволяет работать с чрезвычайно большими проектами, виртуальными машинами и базами данных без необходимости постоянной подкачки данных с диска. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью в ресурсоёмких задачах, таких как рендеринг, научные расчёты и симуляции.
Тайминги, напряжение и профили разгона
В памяти такого класса акцент смещён с низких таймингов на гарантированную стабильность и безошибочную работу. Точные значения задержек обычно указываются производителем серверной платформы. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте часто не активированы или имеют ограниченную поддержку, так как конфигурация памяти обычно выполняется в соответствии со строгими спецификациями серверного оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые официально поддерживают буферизованную (Registered) память DDR5 с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые профессиональные рабочие станции. Установка в обычную потребительскую материнскую плату для процессоров Core или Ryzen невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в стандартном промышленном дизайне, характерном для серверных компонентов, и, как правило, не оснащается массивными радиаторами или подсветкой. Охлаждение в штатных серверных стойках обеспечивается организованным потоком воздуха от корпусных вентиляторов. Низкопрофильный дизайн исключает конфликты с системой охлаждения и позволяет плотную установку модулей в слоты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, но для серверных платформ крайне важно устанавливать память парами или в количестве, кратном спецификациям производителя материнской платы, для активации многоканальных режимов и увеличения общей пропускной способности. Расширение системы должно выполняться идентичными модулями, а конфигурация пулов памяти требует внимательного изучения руководства к серверу.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – узкая совместимость исключительно с платформами, поддерживающими Registered ECC DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор имеют такую поддержку. Этот модуль не предназначен для разгона или использования в игровых системах. Оптимально он подойдёт для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где приоритетом является отказоустойчивость и работа с огромными объёмами данных. Для обычных задач лучше рассмотреть небуферизованную память без ECC.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64Gb DDR5 M321R8GA0EB2-CCP 6400MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC