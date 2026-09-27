Описание товара Оперативная память Qumo, DDR5, 32Gb (1x32Gb), 5600MHz, CL46, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 предназначен для пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ в одной планке. Он станет отличным выбором для апгрейда настольного ПК или сборки новой системы, где приоритетом является работа с большими объемами данных, например, виртуализация, работа с базами данных или рендеринг сложных сцен. В то же время, для игровых систем и рабочих станций, где критична высокая пропускная способность, чаще рекомендуется установка двух или четырех модулей для активации двухканального режима, поэтому данный одиночный модуль стоит рассматривать как часть будущего комплекта или решение для специфических задач с упором на емкость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с современными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее с соответствующими материнскими платами. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, которая физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с тяжелыми профессиональными приложениями, держать открытыми десятки вкладок браузера и фоновых программ без подгрузки данных на медленный SSD. Частота 5600 МГц является отличным базовым значением для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность, которая ускорит загрузку уровней в играх, обработку больших файлов и общую отзывчивость системы. Однако в одноканальном режиме производительность будет ограничена по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц практически наверняка потребуется активация профиля XMP 3.0 (для Intel) или EXPO (для AMD) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц.

Совместимость с платформой

Ключевой момент - эта память совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для стандарта DDR5. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 5600 МГц и выше, так как на некоторых бюджетных моделях могут быть ограничения. Установка одного модуля памяти активирует одноканальный режим работы, что является компромиссом между объемом и скоростью. Для полного раскрытия потенциала платформы рекомендуется последующая установка второго идентичного модуля в правильный слот для включения двухканального режима.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов на чипах памяти. Это снижает высоту планки, исключая потенциальные конфликты с массивными процессорными кулерами, но может привести к более высоким температурам модуля при длительной интенсивной нагрузке на высоких частотах. Такой вариант подходит для систем с хорошим обдувом корпуса и для пользователей, которых не интересует визуальное оформление компонентов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, что дает гибкость при сборке системы. Установив одну планку, вы активируете одноканальный режим работы памяти. Для значительного повышения производительности, особенно в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности, крайне рекомендуется докупить второй идентичный модуль и установить их в слоты, рекомендуемые руководством к материнской плате, для активации двухканального режима. Смешивать этот модуль с памятью других производителей или даже другой партии не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что существенно снижает реальную пропускную способность системы. Также важно помнить о физической и электрической несовместимости DDR5 со слотами DDR4. Перед покупкой проверьте список совместимости (QVL) вашей материнской платы на предмет поддержки модулей объемом 32 ГБ и частоты 5600 МГц. Этот модуль оптимально подойдет для тех, кто планирует постепенно наращивать объем до 64 ГБ или кому нужен большой объем в одном слоте для специфических задач, но для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.