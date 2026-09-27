Описание товара Оперативная память QUMO DDR4 8GB/3200 (NN22) 4 чипа

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подходит для бюджетной сборки нового компьютера или для простого апгрейда уже имеющегося домашнего или офисного ПК. Он способен уверенно справиться с повседневной многозадачностью, работой в офисных программах, просмотром контента в сети и даже с нетребовательными играми благодаря достаточному объему в 8 ГБ. Однако для профессиональной работы с видео, 3D-моделированием или для современных игр на высоких настройках лучше рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим общим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4, так как стандарты DDR3 и DDR4 физически несовместимы между собой.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, что является отличным стартовым объемом для базовой системы. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно скажется на общей отзывчивости Windows и скорости загрузки приложений. В играх и ряде рабочих задач повышение частоты с базовых 2133 или 2400 МГц до 3200 МГц может дать заметный прирост кадров в секунду и сократить время рендеринга, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов (например, CL) для данной модели не указаны в названии, но стоит понимать, что они напрямую влияют на задержки доступа к данным. Более низкие тайминги при одинаковой частоте предпочтительнее. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.35 В. Важной особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически разогнать память до заявленной частоты 3200 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с широким спектром современных платформ Intel и AMD. Однако для работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как установленный процессор (особенно важен контроллер памяти в процессорах AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000), так и материнская плата. Рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу в XMP-режиме. Возможно, для активации XMP потребуется обновить BIOS системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Судя по названию и типу (4 чипа), это может быть планка с односторонним расположением чипов памяти. Отсутствие радиатора говорит о том, что модель ориентирована на стабильную работу на номинальных частотах без экстремального разгона. Такая низкопрофильная конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными башенными кулерами процессора, что является плюсом для компактных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для получения 16 ГБ и удвоенной пропускной способности вам потребуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Добавление второй идентичной планки даст гораздо больший прирост производительности, чем использование одного модуля в одноканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в физической совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты DIMM для стандарта DDR4. Учитывайте, что для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима соответствующая поддержка со стороны платформы. Если вы планируете сборку с нуля, оптимальным решением будет сразу взять комплект из двух модулей (кит) для работы в двухканальном режиме. Данный модуль без радиаторов хорошо подойдет для бюджетных и офисных сборок, где важна надежность и совместимость, а не агрессивный дизайн. Для геймеров и энтузиастов, рассматривающих дальнейший разгон, возможно, стоит обратить внимание на модели с радиаторами и более низкими заводскими таймингами.