Описание товара Оперативная память Qumo, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200MHz, CL22, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 объемом 16 ГБ станет отличным решением для пользователей, которым нужен надежный и достаточный объем памяти для повседневных задач и легкого гейминга. Он хорошо подойдет для апгрейда старого ПК или сборки новой бюджетной или среднебюджетной системы, где приоритетом является объем, а не экстремальная скорость. Вы сможете комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, а также запускать многие современные игры, где 16 ГБ является рекомендуемым стандартом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память выполнена по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что этот модуль предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются планки SO-DIMM. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства пользователей. Частота в 3200 МГц относится к средне-высокому диапазону для платформы DDR4 и обеспечивает хорошую пропускную способность данных между процессором и памятью. В играх и приложениях это может дать заметный прирост к минимальному FPS и общей отзывчивости системы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является вполне стандартным значением для модулей частотой 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Более высокое значение CAS Latency означает несколько большую задержку отклика по сравнению с более дорогими комплектами с низкими таймингами, но для повседневного использования это практически неощутимо. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти наверняка потребуется активировать профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память запустится на более низкой, стандартной частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты, особенно такой высокой, как 3200 МГц, зависит не только от материнской платы, но и от встроенного контроллера памяти вашего процессора. Для старых или бюджетных процессоров и плат достижение этой частоты может быть невозможным. Всегда проверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти Qumo не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это характерно для многих модулей начального и среднего уровня, работающих на стандартном напряжении. При штатной работе на частоте 3200 МГц с активированным XMP этого достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также является плюсом, так как исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных систем крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который значительно повышает пропускную способность. Поэтому для новых сборок оптимально приобрести сразу два таких идентичных модуля. Если вы добавляете эту планку к уже существующей в системе, старайтесь, чтобы она была максимально похожа по частоте, таймингам и объему для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование возможностей вашей платформы. Для игр и производительных задач предпочтительнее комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают частоту 3200 МГц в режиме XMP. Этот модуль - отличный выбор для тех, кто в первую очередь нуждается в большом объеме памяти по доступной цене, а не в рекордной скорости с низкими таймингами. Если ваша цель - максимальная производительность в играх, лучше рассмотреть двухканальный комплект с более низкими таймингами, но если вам нужен недорогой способ выйти на 16 или 32 ГБ (при покупке двух штук), этот вариант хорошо справится со своей задачей.