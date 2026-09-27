Описание товара Оперативная память Qumo, DDR3L, 2GB (1x2GB), 1600MHz, CL11, DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для бюджетного апгрейда старых настольных компьютеров и офисных систем на базе процессоров Intel или AMD, поддерживающих память DDR3. Он оптимально подходит для восстановления работоспособности ПК, где требуется замена вышедшей из строя планки или добавление небольшого объема ОЗУ для базовых задач: работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео. Для современных игр, монтажа видео или одновременной работы с множеством тяжелых приложений такого объема будет явно недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти типа DDR3L, что означает низковольтное третье поколение оперативной памяти. Ключевая особенность - рабочее напряжение 1.35В, что позволяет использовать его как в стандартных слотах DDR3 (обычно рассчитанных на 1.5В), так и в материнских платах, официально поддерживающих энергоэффективные модули DDR3L. Форм-фактор - стандартный DIMM для настольных компьютеров, он не подходит для ноутбуков и компактных систем, где требуются более короткие планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 2 ГБ и работает на частоте 1600 МГц. Эта частота была стандартной для многих систем эпохи DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневной работы. В паре с таким небольшим объемом она позволит системе чувствовать себя отзывчиво в легких условиях, но при попытке открыть много вкладок в браузере или запустить даже нетребовательную игру может быстро исчерпать доступную память, что приведет к сильным подтормаживаниям.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL11, что является рядовым значением для памяти DDR3 на частоте 1600 МГц. В связке с частотой этот параметр определяет латентность, то есть задержку доступа к данным. Для задач апгрейда старых систем его влияние минимально. Данная память работает на пониженном напряжении 1.35В (DDR3L) и не имеет предустановленных профилей автоматического разгона, таких как XMP. Она рассчитана на работу со стандартными настройками материнской платы на заявленной частоте.

Совместимость с платформой

Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR3 или DDR3L. Модули DDR3L обратно совместимы со слотами DDR3 (1.5В), но обратная установка обычной DDR3 в слот, рассчитанный только на низковольтную DDR3L, может не сработать. Модуль совместим с процессорами Intel Core i серий 2xxx/3xxx/4xxx и аналогичными по возрасту AMD FX, A-серии. Перед покупкой сверьтесь с документацией к материнской плате на предмет поддержки модулей объемом 2 ГБ и частоты 1600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащен дополнительными радиаторами охлаждения. Это типично для бюджетных планок рядовых частот и не является недостатком, так как на такой частоте и при низком напряжении нагрев незначителен. Отсутствие радиатора также исключает возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами, что упрощает монтаж в тесных корпусах старых систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 2 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который ощутимо увеличивает пропускную способность памяти, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они обозначены одним цветом). Если вы покупаете эту память для расширения, старайтесь найти максимально похожий модуль по характеристикам (DDR3L, 2 ГБ, 1600 МГц, CL11), однако гарантировать стабильность работы в двухканальном режиме при смешивании разных производителей нельзя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это устаревшее поколение памяти. Этот модуль подойдет только для платформ с поддержкой DDR3/DDR3L. Также важно понимать, что объем 2 ГБ на сегодня крайне мал даже для базовых задач и рассматривать его стоит исключительно как временное решение для ремонта или в качестве последнего доступного варианта апгрейда очень старой системы. Для любой современной сборки, даже бюджетной, уже давно стандартом являются модули от 8 ГБ поколения DDR4 или DDR5. Перед покупкой точно определите тип поддерживаемой памяти, сверившись с моделью материнской платы.