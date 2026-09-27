Оперативная память Qnap, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM, OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Qnap, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки офисных, мультимедийных и домашних ПК. Объема 4 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных пакетах, веб-браузере с умеренным количеством вкладок и нетребовательных приложениях. Он станет практичным и экономичным решением для обновления устаревшего компьютера или для создания бюджетной системы, где не требуется высокая производительность в играх или профессиональных задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные материнские платы. Крайне важно убедиться, что ваша плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули разных поколений несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную для повседневных задач скорость обмена данными с процессором, делая отклик системы более плавным по сравнению с самыми медленными вариантами DDR4. Для сложной многозадачности, современных игр или работы с видео этого объема и скорости будет недостаточно, но для простых сценариев использования они подходят хорошо.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей такой частоты и указывает на среднюю задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC), что упрощает настройку и гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой материнских плат.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживал установленный процессор и материнская плата. В большинстве случаев современные процессоры без проблем работают с такой скоростью, но для старых или самых бюджетных моделей стоит свериться со спецификациями. Установка нескольких таких модулей позволит увеличить общий объем системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель относится к OEM-поставкам и поставляется без декоративных радиаторов. Это стандартное решение для бюджетных и офисных модулей, так как на частоте 2666 МГц тепловыделение невелико и пассивное охлаждение не требуется. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту планки, что исключает возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объем памяти, рекомендуется сразу подбирать максимально схожие по характеристикам планки.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это объем в 4 ГБ, которого может не хватить даже для комфортной работы в Windows 10 или 11 при активном использовании браузера и нескольких фоновых приложений. Для современного ПК минимальной рекомендуемой конфигурацией является 8 ГБ (2 модуля по 4 ГБ). Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Этот модуль оптимально подойдет для апгрейда старого офисного ПК с очень небольшим бюджетом или для специфичных задач в составе сборки, где требуется именно одна планка. Для игр, монтажа или серьезной многозадачности следует сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ и выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 68 080 руб.17020 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
-
В наличииЦена 72 320 руб.18080 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 72 320 руб.18080 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 32GB 6400MHz...
-
В наличииЦена 78 140 руб.19535 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16G...
-
В наличииЦена 83 570 руб.20893 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 85 230 руб.21308 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 88 150 руб.22038 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Elite 5 Ult...
-
В наличииЦена 88 480 руб.22120 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 91 540 руб.22885 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 91 850 руб.22963 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 91 850 руб.22963 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки офисных, мультимедийных и домашних ПК. Объема 4 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных пакетах, веб-браузере с умеренным количеством вкладок и нетребовательных приложениях. Он станет практичным и экономичным решением для обновления устаревшего компьютера или для создания бюджетной системы, где не требуется высокая производительность в играх или профессиональных задачах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные материнские платы. Крайне важно убедиться, что ваша плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули разных поколений несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную для повседневных задач скорость обмена данными с процессором, делая отклик системы более плавным по сравнению с самыми медленными вариантами DDR4. Для сложной многозадачности, современных игр или работы с видео этого объема и скорости будет недостаточно, но для простых сценариев использования они подходят хорошо.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей такой частоты и указывает на среднюю задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC), что упрощает настройку и гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой материнских плат.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживал установленный процессор и материнская плата. В большинстве случаев современные процессоры без проблем работают с такой скоростью, но для старых или самых бюджетных моделей стоит свериться со спецификациями. Установка нескольких таких модулей позволит увеличить общий объем системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель относится к OEM-поставкам и поставляется без декоративных радиаторов. Это стандартное решение для бюджетных и офисных модулей, так как на частоте 2666 МГц тепловыделение невелико и пассивное охлаждение не требуется. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту планки, что исключает возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объем памяти, рекомендуется сразу подбирать максимально схожие по характеристикам планки.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это объем в 4 ГБ, которого может не хватить даже для комфортной работы в Windows 10 или 11 при активном использовании браузера и нескольких фоновых приложений. Для современного ПК минимальной рекомендуемой конфигурацией является 8 ГБ (2 модуля по 4 ГБ). Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Этот модуль оптимально подойдет для апгрейда старого офисного ПК с очень небольшим бюджетом или для специфичных задач в составе сборки, где требуется именно одна планка. Для игр, монтажа или серьезной многозадачности следует сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ и выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Оперативная память Qnap, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM, OEM