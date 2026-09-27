Описание товара Оперативная память Qnap, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL19, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для базового апгрейда или сборки офисных, мультимедийных и домашних ПК. Объема 4 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных пакетах, веб-браузере с умеренным количеством вкладок и нетребовательных приложениях. Он станет практичным и экономичным решением для обновления устаревшего компьютера или для создания бюджетной системы, где не требуется высокая производительность в играх или профессиональных задачах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки исключительно в настольные материнские платы. Крайне важно убедиться, что ваша плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули разных поколений несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 4 ГБ, что является базовым уровнем для современных систем. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную для повседневных задач скорость обмена данными с процессором, делая отклик системы более плавным по сравнению с самыми медленными вариантами DDR4. Для сложной многозадачности, современных игр или работы с видео этого объема и скорости будет недостаточно, но для простых сценариев использования они подходят хорошо.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей такой частоты и указывает на среднюю задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC), что упрощает настройку и гарантирует совместимость с самой широкой номенклатурой материнских плат.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживал установленный процессор и материнская плата. В большинстве случаев современные процессоры без проблем работают с такой скоростью, но для старых или самых бюджетных моделей стоит свериться со спецификациями. Установка нескольких таких модулей позволит увеличить общий объем системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к OEM-поставкам и поставляется без декоративных радиаторов. Это стандартное решение для бюджетных и офисных модулей, так как на частоте 2666 МГц тепловыделение невелико и пассивное охлаждение не требуется. Отсутствие радиатора также означает минимальную высоту планки, что исключает возможные конфликты с установленными крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде других задач, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объем памяти, рекомендуется сразу подбирать максимально схожие по характеристикам планки.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это объем в 4 ГБ, которого может не хватить даже для комфортной работы в Windows 10 или 11 при активном использовании браузера и нескольких фоновых приложений. Для современного ПК минимальной рекомендуемой конфигурацией является 8 ГБ (2 модуля по 4 ГБ). Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Этот модуль оптимально подойдет для апгрейда старого офисного ПК с очень небольшим бюджетом или для специфичных задач в составе сборки, где требуется именно одна планка. Для игр, монтажа или серьезной многозадачности следует сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ и выше.