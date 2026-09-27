Описание товара Оперативная память Qnap, DDR4, 4GB (1x4 GB), 2400 MHz, CL17

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специфичных задач расширения объёма или ремонта. Он оптимально подойдёт для модернизации готовых систем, таких как NAS-серверы Qnap, домашние медиацентры, моноблоки или офисные компьютеры, где требуется невысокий, но стабильный объём памяти для базовой многозадачности и работы фоновых служб. Для сборки нового игрового ПК или рабочей станции для монтажа данный объём в 4 ГБ является недостаточным, он скорее рассматривается как запасная часть или способ добавить памяти в уже работающее устройство с жёсткими требованиями к совместимости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4. Это современное поколение оперативной памяти, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его компактный размер. Такой форм-фактор предназначен для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и, что особенно актуально, в сетевые накопители (NAS). Он физически несовместим со стандартными слотами DIMM на материнских платах для настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 гигабайта. Этого достаточно для нетребовательных задач: работы с документами, веб-сёрфинга с умеренным количеством вкладок или функционирования операционной системы на специализированном устройстве вроде NAS. Рабочая частота составляет 2400 МГц, что является базовой для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную скорость обмена данными для перечисленных сценариев. В играх, профессиональных приложениях или при серьёзной многозадачности такой объём и скорость станут узким местом, но для целевых систем они полностью соответствуют требованиям стабильности и энергопотребления.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL17. Это относительно высокий показатель латентности, что типично для модулей базового уровня и не ориентированных на разгон. В паре с частотой 2400 МГц это обеспечивает стандартный уровень отзывчивости, достаточный для повседневных задач. Данный модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего 1.2 В, и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Он рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" в системах, которые её официально поддерживают.

Совместимость с платформой

Ключевой аспект при выборе этого модуля - совместимость с конкретным устройством. Он предназначен для систем с поддержкой DDR4 и слотом SO-DIMM. В первую очередь это многие модели NAS-серверов Qnap, а также большой спектр ноутбуков и компактных ПК на процессорах Intel и AMD, выпущенных в последние годы. Крайне важно перед покупкой свериться со спецификациями вашего устройства на предмет поддерживаемого поколения памяти (DDR4), максимального объёма на слот и поддерживаемых частот, чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти, судя по описанию, не оснащена радиатором. Это обычная практика для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не подвергаются экстремальным нагрузкам. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной, что критически важно для установки в тесные корпуса ноутбуков или специализированного оборудования, где зазор для компонентов минимален. Эстетическая подсветка также отсутствует, что полностью соответствует её утилитарному назначению для установки в закрытые корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся в одиночном экземпляре. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Покупка одной планки подразумевает работу в одноканальном режиме. Если вы планируете расширять память в будущем, идеальным вариантом будет докупка абсолютно идентичного модуля (той же модели, объёма, частоты и таймингов) для минимизации рисков нестабильной работы. Смешивание разных модулей может привести к сбоям.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это чёткое целевое назначение модуля. Он не подходит для сборки производительного настольного ПК из-за форм-фактора SO-DIMM. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Важно проверить максимальный поддерживаемый объём памяти на слот в вашем устройстве. Данный модуль оптимален для ремонта, апгрейда специфичного оборудования или сборки простых систем, где приоритетом является совместимость и стабильность, а не высокая производительность. Для игрового или рабочего ПК следует выбирать комплекты DIMM-модулей большего объёма и с поддержкой XMP/EXPO.