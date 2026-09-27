Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGb, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет тем, кто собирает сбалансированный и производительный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Объема в 32 ГБ хватит для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках с одновременной стриминг-трансляцией, а также для работы с графикой, монтажа видео и других ресурсоемких творческих задач. Частота 6400 МГц обеспечит высокую пропускную способность, что будет особенно заметно в играх на платформе AMD Ryzen и при работе с большими массивами данных.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая устанавливается только в соответствующие слоты на материнских платах для настольных ПК. Поколение DDR5 приносит более высокую базовую частоту, увеличенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стационарных компьютеров, и эти планки не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает оптимальный для большинства мощных систем объем в 32 ГБ. Такой емкости достаточно для работы с очень тяжелыми проектами, запуска виртуальных машин и многозадачности без подтормаживаний. Заявленная частота 6400 МГц напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, повышая частоту кадров в играх, особенно тех, что чувствительны к скорости памяти, и ускоряя выполнение задач рендеринга и кодирования.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL32, находятся в хорошем балансе с высокой частотой 6400 МГц, обеспечивая низкую латентность для быстрого отклика системы. Для работы на таких скоростях модули используют повышенное напряжение, которое автоматически выставляется при активации предустановленного профиля Intel XMP 3.0. Этот профиль позволяет легко получить заявленные характеристики в BIOS материнской платы без сложных ручных настроек, что удобно для пользователей, не занимающихся экстремальным разгоном.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокеты AM5). Однако для гарантированной работы на частоте 6400 МГц важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата официально поддерживает такие скорости, особенно это касается плат на чипсетах начального уровня. Рекомендуется перед покупкой проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными черными радиаторами, которые не только улучшают теплоотвод при длительных нагрузках на высокой частоте, но и придают сборке агрессивный вид. Верхняя часть планок украшена адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с освещением других компонентов через ПО материнской платы или специализированное программное обеспечение Patriot. При планировании сборки стоит учесть высоту радиаторов, чтобы они не конфликтовали с крупными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь комплектом из двух одинаковых модулей, эта память изначально предназначена для работы в высокоэффективном двухканальном режиме, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для активации этого режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно с маркировкой A2 и B2. В дальнейшем расширить объем до 64 ГБ можно, добавив еще один идентичный комплект, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением памяти: модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Кроме того, достижение частоты 6400 МГц зависит не только от самих планок, но и от возможностей контроллера памяти вашего процессора и материнской платы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователей, которые хотят получить высокую производительность из коробки с минимумом настроек, но если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе и нетребовательным играм, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой или бОльшим объемом при схожей цене.