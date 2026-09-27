Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Эта память предназначена для владельцев ноутбуков и компактных систем, нуждающихся в простом и надежном апгрейде оперативной памяти. Модуль на 8 ГБ отлично подходит для увеличения объема ОЗУ в домашних или офисных ноутбуках, что заметно улучшит отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и легким медиа-контентом. Она решает задачу базового повышения производительности, но не стоит рассматривать её для современных игровых ноутбуков или профессиональных рабочих станций, где критичны высокая частота и многоканальный режим.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных NUC-системах и некоторых мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически не подходит для стандартных настольных материнских плат с разъемами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на портативном компьютере. Частота 2666 МГц соответствует распространенным стандартным значениям для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает достаточную скорость обмена данными для комфортной работы. В реальных сценариях это позволит избежать подтормаживаний при переключении между приложениями и обеспечит более плавную работу системы по сравнению со штатными 4 ГБ или низкочастотными модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL18, что является типичным значением для памяти такого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без тонкой настройки. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и малому тепловыделению в условиях ноутбука. В большинстве ноутбучных систем память работает на своих заводских частотах автоматически, так как разгон в таких устройствах чаще всего ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими память DDR4 SO-DIMM. Важно проверять спецификации конкретной модели ноутбука: поддерживает ли он частоту 2666 МГц и есть ли свободный слот для апгрейда. Некоторые ультрабуки имеют распаянную на плате память, что делает апгрейд невозможным. Перед покупкой необходимо убедиться, что в вашем устройстве есть доступный слот для модуля SO-DIMM и что установленная или поддерживаемая процессором и чипсетом частота соответствует или превышает 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Viper Steel для форм-фактора SO-DIMM оснащен радиатором, что является скорее особенностью дизайна серии, чем строгой необходимостью для данной частоты в ноутбуке. Радиатор помогает в рассеивании тепла, но в тесном корпусе портативного компьютера основной теплоотвод всё равно происходит через системную вентиляцию. Важно визуально оценить свободное пространство внутри вашего ноутбука, чтобы радиатор на планке не упирался в другие компоненты, хотя для стандартных слотов это маловероятно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых задачах, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них пуст, рекомендуется в дальнейшем докупить аналогичный модуль для сборки комплекта 2x8 ГБ. При добавлении памяти крайне желательно использовать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой критически важно проверить модель своего ноутбука на предмет возможности апгрейда памяти и типа поддерживаемых модулей. Данная память не является высокоскоростной и не предназначена для энтузиастов разгона, её преимущество - надежная работа на заявленных параметрах в рамках ноутбучной платформы. Этот модуль оптимален для базового увеличения объема ОЗУ до комфортного уровня, в то время как для игровых или профессиональных задач стоит изначально смотреть в сторону комплектов из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S8/8)
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Qumo 8Gb 3200MHz (QUM4U-8G3200P22)
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac PC21300 8Gb2666Mhz (NTSDD4P26SP-08...
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 8Gb 2666MHz (AS08GGB26CQYBGH/ES.0...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320...
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитПамять оперативная Patriot SL DDR4 8GB 3200MHz (PSD48G32002S)
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 (A...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb PC25600, 3200Mhz, SO-DIMM (P...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM (KVR16N11...
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитОперативная память Exegate Value 16GB 3200МГц (EX295579RUS)
Для кого и под какие задачи
Эта память предназначена для владельцев ноутбуков и компактных систем, нуждающихся в простом и надежном апгрейде оперативной памяти. Модуль на 8 ГБ отлично подходит для увеличения объема ОЗУ в домашних или офисных ноутбуках, что заметно улучшит отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и легким медиа-контентом. Она решает задачу базового повышения производительности, но не стоит рассматривать её для современных игровых ноутбуков или профессиональных рабочих станций, где критичны высокая частота и многоканальный режим.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных NUC-системах и некоторых мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически не подходит для стандартных настольных материнских плат с разъемами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства современных задач на портативном компьютере. Частота 2666 МГц соответствует распространенным стандартным значениям для многих ноутбуков среднего класса и обеспечивает достаточную скорость обмена данными для комфортной работы. В реальных сценариях это позволит избежать подтормаживаний при переключении между приложениями и обеспечит более плавную работу системы по сравнению со штатными 4 ГБ или низкочастотными модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL18, что является типичным значением для памяти такого класса и частоты. В паре с частотой 2666 МГц это обеспечивает предсказуемую и стабильную работу без тонкой настройки. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и малому тепловыделению в условиях ноутбука. В большинстве ноутбучных систем память работает на своих заводских частотах автоматически, так как разгон в таких устройствах чаще всего ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, использующими память DDR4 SO-DIMM. Важно проверять спецификации конкретной модели ноутбука: поддерживает ли он частоту 2666 МГц и есть ли свободный слот для апгрейда. Некоторые ультрабуки имеют распаянную на плате память, что делает апгрейд невозможным. Перед покупкой необходимо убедиться, что в вашем устройстве есть доступный слот для модуля SO-DIMM и что установленная или поддерживаемая процессором и чипсетом частота соответствует или превышает 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Viper Steel для форм-фактора SO-DIMM оснащен радиатором, что является скорее особенностью дизайна серии, чем строгой необходимостью для данной частоты в ноутбуке. Радиатор помогает в рассеивании тепла, но в тесном корпусе портативного компьютера основной теплоотвод всё равно происходит через системную вентиляцию. Важно визуально оценить свободное пространство внутри вашего ноутбука, чтобы радиатор на планке не упирался в другие компоненты, хотя для стандартных слотов это маловероятно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых задачах, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и один из них пуст, рекомендуется в дальнейшем докупить аналогичный модуль для сборки комплекта 2x8 ГБ. При добавлении памяти крайне желательно использовать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Перед покупкой критически важно проверить модель своего ноутбука на предмет возможности апгрейда памяти и типа поддерживаемых модулей. Данная память не является высокоскоростной и не предназначена для энтузиастов разгона, её преимущество - надежная работа на заявленных параметрах в рамках ноутбучной платформы. Этот модуль оптимален для базового увеличения объема ОЗУ до комфортного уровня, в то время как для игровых или профессиональных задач стоит изначально смотреть в сторону комплектов из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 8GB (1x8GB), 2666MHz, CL18, SO-DIMM