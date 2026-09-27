Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которым нужен большой объем оперативной памяти в одной планке. Он станет отличным решением для апгрейда старого ПК или сборки новой системы, где первоначально планируется использовать один модуль с перспективой дальнейшего расширения. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы с тяжелыми приложениями, профессионального монтажа видео, работы с виртуальными машинами или запуска современных игр, хотя для максимальной производительности в играх всё же рекомендуется двухканальная конфигурация.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen начиная с серии 3000. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, эта планка физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одном модуле предоставляет широкие возможности для многозадачности и работы с требовательным к памяти софтом. Частота 3600 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. Такая скорость будет заметно полезна как в играх, особенно связке с процессорами AMD Ryzen, так и в профессиональных задачах, сокращая время рендеринга и обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL18 при частоте 3600 МГц, что является сбалансированным соотношением скорости и латентности для данного ценового сегмента. Для автоматической работы на заявленной частоте модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который активируется одной настройкой в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под память DDR4. Хотя модуль совместим с широким спектром плат на Intel и AMD, фактическая поддержка частоты 3600 МГц зависит от возможностей чипсета и процессора. На некоторых бюджетных или устаревших платформах память может запуститься на меньшей, стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета из серии Viper Steel. Он эффективно отводит тепло при продолжительных высоких нагрузках, способствуя стабильности работы на частоте 3600 МГц. Стоит учитывать высоту планки с радиатором при выборе крупногабаритного процессорного кулера, так как возможен конфликт в пространстве.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому изначально система будет работать в одноканальном режиме. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Данную планку можно докупить позже для увеличения общего объёма до 64 ГБ и более, но для идеальной совместимости рекомендуется приобретать модули из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля - это одноканальный режим работы, который проигрывает двухканальному в пропускной способности, особенно в играх и некоторых приложениях. Если ваша задача - максимальная производительность здесь и сейчас, лучше рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ. Однако если вы планируете постепенный апгрейд до 64 или 128 ГБ, эта планка станет отличным началом. Обратите внимание на поддержку частоты 3600 МГц вашей конкретной материнской платой и процессором, а также на необходимость активации профиля XMP в BIOS для достижения заявленных характеристик.