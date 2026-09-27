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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный

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Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 779 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740391
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которым нужен большой объем оперативной памяти в одной планке. Он станет отличным решением для апгрейда старого ПК или сборки новой системы, где первоначально планируется использовать один модуль с перспективой дальнейшего расширения. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы с тяжелыми приложениями, профессионального монтажа видео, работы с виртуальными машинами или запуска современных игр, хотя для максимальной производительности в играх всё же рекомендуется двухканальная конфигурация.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen начиная с серии 3000. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, эта планка физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одном модуле предоставляет широкие возможности для многозадачности и работы с требовательным к памяти софтом. Частота 3600 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. Такая скорость будет заметно полезна как в играх, особенно связке с процессорами AMD Ryzen, так и в профессиональных задачах, сокращая время рендеринга и обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL18 при частоте 3600 МГц, что является сбалансированным соотношением скорости и латентности для данного ценового сегмента. Для автоматической работы на заявленной частоте модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который активируется одной настройкой в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под память DDR4. Хотя модуль совместим с широким спектром плат на Intel и AMD, фактическая поддержка частоты 3600 МГц зависит от возможностей чипсета и процессора. На некоторых бюджетных или устаревших платформах память может запуститься на меньшей, стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета из серии Viper Steel. Он эффективно отводит тепло при продолжительных высоких нагрузках, способствуя стабильности работы на частоте 3600 МГц. Стоит учитывать высоту планки с радиатором при выборе крупногабаритного процессорного кулера, так как возможен конфликт в пространстве.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому изначально система будет работать в одноканальном режиме. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Данную планку можно докупить позже для увеличения общего объёма до 64 ГБ и более, но для идеальной совместимости рекомендуется приобретать модули из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля - это одноканальный режим работы, который проигрывает двухканальному в пропускной способности, особенно в играх и некоторых приложениях. Если ваша задача - максимальная производительность здесь и сейчас, лучше рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ. Однако если вы планируете постепенный апгрейд до 64 или 128 ГБ, эта планка станет отличным началом. Обратите внимание на поддержку частоты 3600 МГц вашей конкретной материнской платой и процессором, а также на необходимость активации профиля XMP в BIOS для достижения заявленных характеристик.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которым нужен большой объем оперативной памяти в одной планке. Он станет отличным решением для апгрейда старого ПК или сборки новой системы, где первоначально планируется использовать один модуль с перспективой дальнейшего расширения. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы с тяжелыми приложениями, профессионального монтажа видео, работы с виртуальными машинами или запуска современных игр, хотя для максимальной производительности в играх всё же рекомендуется двухканальная конфигурация.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen начиная с серии 3000. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, эта планка физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одном модуле предоставляет широкие возможности для многозадачности и работы с требовательным к памяти софтом. Частота 3600 МГц находится в оптимальном диапазоне для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. Такая скорость будет заметно полезна как в играх, особенно связке с процессорами AMD Ryzen, так и в профессиональных задачах, сокращая время рендеринга и обработки данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL18 при частоте 3600 МГц, что является сбалансированным соотношением скорости и латентности для данного ценового сегмента. Для автоматической работы на заявленной частоте модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который активируется одной настройкой в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под память DDR4. Хотя модуль совместим с широким спектром плат на Intel и AMD, фактическая поддержка частоты 3600 МГц зависит от возможностей чипсета и процессора. На некоторых бюджетных или устаревших платформах память может запуститься на меньшей, стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета из серии Viper Steel. Он эффективно отводит тепло при продолжительных высоких нагрузках, способствуя стабильности работы на частоте 3600 МГц. Стоит учитывать высоту планки с радиатором при выборе крупногабаритного процессорного кулера, так как возможен конфликт в пространстве.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, поэтому изначально система будет работать в одноканальном режиме. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Данную планку можно докупить позже для увеличения общего объёма до 64 ГБ и более, но для идеальной совместимости рекомендуется приобретать модули из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля - это одноканальный режим работы, который проигрывает двухканальному в пропускной способности, особенно в играх и некоторых приложениях. Если ваша задача - максимальная производительность здесь и сейчас, лучше рассмотреть комплект из двух планок по 16 ГБ. Однако если вы планируете постепенный апгрейд до 64 или 128 ГБ, эта планка станет отличным началом. Обратите внимание на поддержку частоты 3600 МГц вашей конкретной материнской платой и процессором, а также на необходимость активации профиля XMP в BIOS для достижения заявленных характеристик.

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Отзывы


Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL18, DIMM, радиатор, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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